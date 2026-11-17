Argumentaire

L'entrepreneur, en tant que construction historique, a longtemps été associé à la figure masculine du capitaine d'industrie, caractérisée par l'incertitude d'une action et la prise de risque sur sa rémunération (Verley, 1994 ; Vérin, 2011 [1982]). La réévaluation de la place et du rôle des femmes dans l'économie d'Ancien Régime, notamment urbaine, a remis en perspective cette idée (Crowston et al., 2018 ; Bellavitis, 2016 ; Macleod et al., 2023). Les travaux consacrés aux femmes dans le commerce, les manufactures et les économies portuaires démontrent en effet de multiples formes d'entrepreneuriat féminin dans des environnements socio-économiques et juridiques contraignants (Bellavitis et Zucca Micheletto, 2018 ; Facchini, 2026 ; van den Heuvel, 2007).

Dans le même temps, l'histoire des sciences et des techniques a très largement investi la question des femmes et du genre en se focalisant sur l'affirmation des figures de savantes, ainsi que sur les femmes comme productrices et consommatrices des sciences (Lanoe, 2008 ; Hilaire-Pérez, 2013 ; Lémonon, 2019 ; Antonelli, 2022 ; Mormiche, 2026). Ces travaux révèlent des femmes présentes et actives dans tous les domaines des sciences et des techniques, leur conférant une visibilité accrue dans les savoirs mathématiques, astronomiques, médicaux, naturalistes, musicaux, alchimiques et cartographiques (Petto, 2009 ; Antonelli, Romano et Savoia, 2022). En parallèle, ces recherches montrent que l'histoire des sciences et des techniques relève d'une activité économique et marchande dans laquelle les logiques de rentabilité, de prise de risque et d'investissement de capitaux sont centrales, permettant de réinvestir la question de l'entrepreneuriat (Nègre, 2022 ; Fischer, 2023).

L'enjeu de cette session sera de croiser l'histoire des sciences et des techniques avec l'histoire du commerce et l'histoire des femmes et du genre. Afin de repenser l'histoire de l'innovation scientifique et technique par le marché, il s'agit d'interroger la notion d'entrepreneuse en analysant l'action d'une catégorie d'actrices et les rapports de domination qui s'expriment dans un cadre économique, sans se limiter aux veuves et aux femmes d'exception. Les situations d'entrepreneuriat des sciences et des techniques sous l'Ancien Régime révèlent une expertise féminine et des logiques d'agency (Simonton et Montenach, 2013) qui peuvent être appréhendées sous plusieurs angles : l'investissement de capitaux, la recherche du profit, l'innovation, le degré d'autonomie dans l'activité marchande, la mobilisation de savoirs et de savoir-faire, la manipulation instrumentale, ainsi que l'inscription dans des réseaux et des circuits économiques (Dejardin, 2019).

Le périmètre de la rencontre s'inscrit dans l'accélération des échanges à l'échelle du monde depuis le XVIe siècle, tant pour les marchandises que pour les savoirs et les techniques avec l'expansion coloniale européenne, jusqu'au XVIIIe siècle marqué par les prémices de l'industrialisation en Europe. Qu'elles soient savantes, scientifiques, artisanes ou encore techniciennes, les femmes ont entrepris dans des contextes socio-économiques variés, et la rencontre scientifique propose de retracer les stratégies adoptées, les obstacles auxquels elles ont pu être confrontées et les efforts investis dans la production des sciences et des techniques.

Modalités de soumission

Les propositions, à déposer sur le site du congrès avant le 15 janvier 2027, comprendront :

un titre ;

un résumé présentant la communication envisagée (500 mots maximum) ;

le nom, l'affiliation et les coordonnées de la ou des personnes proposant la communication ;

Organisateurs

Romain Facchini, docteur en histoire de l’université Aix-Marseille.

Geoffrey Phelippot, docteur en histoire de l’EHESS-CAK.

Bibliographie indicative