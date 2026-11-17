Entrepreneuses des sciences et des techniques en Europe et dans ses prolongements impériaux (XVIe-XVIIIe siècle) (Nantes)
Argumentaire
L'entrepreneur, en tant que construction historique, a longtemps été associé à la figure masculine du capitaine d'industrie, caractérisée par l'incertitude d'une action et la prise de risque sur sa rémunération (Verley, 1994 ; Vérin, 2011 [1982]). La réévaluation de la place et du rôle des femmes dans l'économie d'Ancien Régime, notamment urbaine, a remis en perspective cette idée (Crowston et al., 2018 ; Bellavitis, 2016 ; Macleod et al., 2023). Les travaux consacrés aux femmes dans le commerce, les manufactures et les économies portuaires démontrent en effet de multiples formes d'entrepreneuriat féminin dans des environnements socio-économiques et juridiques contraignants (Bellavitis et Zucca Micheletto, 2018 ; Facchini, 2026 ; van den Heuvel, 2007).
Dans le même temps, l'histoire des sciences et des techniques a très largement investi la question des femmes et du genre en se focalisant sur l'affirmation des figures de savantes, ainsi que sur les femmes comme productrices et consommatrices des sciences (Lanoe, 2008 ; Hilaire-Pérez, 2013 ; Lémonon, 2019 ; Antonelli, 2022 ; Mormiche, 2026). Ces travaux révèlent des femmes présentes et actives dans tous les domaines des sciences et des techniques, leur conférant une visibilité accrue dans les savoirs mathématiques, astronomiques, médicaux, naturalistes, musicaux, alchimiques et cartographiques (Petto, 2009 ; Antonelli, Romano et Savoia, 2022). En parallèle, ces recherches montrent que l'histoire des sciences et des techniques relève d'une activité économique et marchande dans laquelle les logiques de rentabilité, de prise de risque et d'investissement de capitaux sont centrales, permettant de réinvestir la question de l'entrepreneuriat (Nègre, 2022 ; Fischer, 2023).
L'enjeu de cette session sera de croiser l'histoire des sciences et des techniques avec l'histoire du commerce et l'histoire des femmes et du genre. Afin de repenser l'histoire de l'innovation scientifique et technique par le marché, il s'agit d'interroger la notion d'entrepreneuse en analysant l'action d'une catégorie d'actrices et les rapports de domination qui s'expriment dans un cadre économique, sans se limiter aux veuves et aux femmes d'exception. Les situations d'entrepreneuriat des sciences et des techniques sous l'Ancien Régime révèlent une expertise féminine et des logiques d'agency (Simonton et Montenach, 2013) qui peuvent être appréhendées sous plusieurs angles : l'investissement de capitaux, la recherche du profit, l'innovation, le degré d'autonomie dans l'activité marchande, la mobilisation de savoirs et de savoir-faire, la manipulation instrumentale, ainsi que l'inscription dans des réseaux et des circuits économiques (Dejardin, 2019).
Le périmètre de la rencontre s'inscrit dans l'accélération des échanges à l'échelle du monde depuis le XVIe siècle, tant pour les marchandises que pour les savoirs et les techniques avec l'expansion coloniale européenne, jusqu'au XVIIIe siècle marqué par les prémices de l'industrialisation en Europe. Qu'elles soient savantes, scientifiques, artisanes ou encore techniciennes, les femmes ont entrepris dans des contextes socio-économiques variés, et la rencontre scientifique propose de retracer les stratégies adoptées, les obstacles auxquels elles ont pu être confrontées et les efforts investis dans la production des sciences et des techniques.
Modalités de soumission
Les propositions, à déposer sur le site du congrès avant le 15 janvier 2027, comprendront :
- un titre ;
- un résumé présentant la communication envisagée (500 mots maximum) ;
- le nom, l'affiliation et les coordonnées de la ou des personnes proposant la communication ;
Organisateurs
Romain Facchini, docteur en histoire de l’université Aix-Marseille.
Geoffrey Phelippot, docteur en histoire de l’EHESS-CAK.
Bibliographie indicative
- Antonelli F., 2022, Scrivere e sperimentare. Marie-Anne Paulze-Lavoisier, segretaria della “nuova chimica” (1771-1836), Roma, Viella.
- Antonelli F., Romano A. et Savoia P. (eds), 2022, Gendered Touch. Women, Men, and Knowledge-making in Early Modern Europe, Leiden, Brill.
- Bellavitis A., 2016, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna, Rome, Viella.
- Bellavitis A. et Zucca Micheletto B. (dir.), 2018, Gender, Law and Economic Well-being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century: North Versus South?, Londres/New-York, Routledge.
- Chassagne S., 1981, Une femme d’affaires au XVIIIe siècle : la correspondance de Madame de Maraise, collaboratrice d’Oberkampf, Toulouse, Privat.
- Crowston C. H., Godineau D., Gicheteau S., Jarvis K., Montenach A. et Plumauzille C., 2018, « Genre, travail et Cité », Annales historiques de la Révolution française, vol. 394, n° 4, p. 129-154.
- Dejardin C., 2019, Madame Blakey. Une femme entrepreneuse au XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Erickson A., 1993, Women and Property in early modern England, Londres/New-York, Routledge.
- Facchini R., 2026, Femmes et commerce à Marseille XVIIe-XVIIIe siècles. Les maîtresses de la place, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence.
- Fischer D., 2023, Philippe Frédéric de Dietrich. Un entrepreneur des savoirs au XVIIIe siècle, Paris, Presses des Mines, collection Histoire, sciences, techniques et sociétés.
- Hilaire-Pérez L., 2013, La pièce et le geste : artisans, marchands et savoir technique à Londres au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel.
- Lanoë C., 2008, La Poudre et le fard. Une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières, Seyssel, Champ Vallon.
- Lémonon Waxin I., 2019, La Savante des Lumières françaises, histoire d’une persona : pratiques, représentations, espaces et réseaux, Thèse de doctorat en histoire des sciences, EHESS, sous la direction de Jeanne Peiffer.
- Macleod C., Shepard A., Ågren M. (ed.), 2023, The Whole Economy. Work and Gender in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mormiche P., 2026, Les femmes en sciences. Du XVIe au XVIIIe siècle. Contraintes sociales, savoir et stratégies, Paris, Ellipses.
- Nègre V., 2022, « Remarques sur les entrepreneurs-architectes parisiens du siècle des Lumières », dans Thomas Kirchner et Sophie Raux (eds.), L’Art de l’Ancien Régime. Sortir du rang, Paris, Heidelberg University Library/Centre Allemand d’histoire de l’art, p. 37‑55.
- Petto C. M., 2009, « Playing the Feminine Card : Women of the Early Modern Map Trade », Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, vol. 44, n°2, p. 67-81.
- Simonton D. et Montenach A. (dir.), 2013, Gender in the European Towns: Female Agency in the Urban Economy, 1640-1830, Londres/New-York, Routledge.
- Van den Heuvel D., 2007, Women and Entrepreneurship. Female Traders in the Northern Netherlands, c. 1580-1815, Amsterdam, Aksant.
- Vérin H., 2011 [1982], Entrepreneurs, entreprise : histoire d’une idée, Paris, Classiques Garnier.
- Verley P., 1994, Entreprises et entrepreneurs du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, Paris, Hachette Supérieur.