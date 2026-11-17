L’histoire littéraire à l’épreuve des corpus

Constructions médiévales et modernes

CIHAM UMR 5648 | ILLE (UR 4363)

Sous l’égide de la Société de langues et de littératures médiévales d’oc et d’oïl (SLLMOO)

Organisation : Charlotte GUIOT, Marie-Pascale HALARY, Francesco MONTORSI, Vanessa OBRY

Parce que le corpus – ensemble textuel construit par la transmission matérielle, manuscrite ou imprimée, ou par l’esprit du chercheur ou de la chercheuse – établit le champ de l’enquête, sa définition conditionne les résultats mêmes de l’activité scientifique.

Reprenant l’ambition épistémologique et critique de nombre de colloques de la SLLMOO, ces rencontres lyonnaises permettront de revenir sur cet objet construit qu’est le corpus.

Interroger la fabrique des corpus et la transmission textuelle par corpus invite à réfléchir aux gestes des différentes époques qui aboutissent à la constitution de nos objets de connaissance et, en particulier, à l’écriture de l’histoire littéraire.



Programme

JEUDI 19 NOVEMBRE

13 h 30 | Accueil

14 heures | Introduction

14 h 30 | Conférence : Yasmina FOEHR-JANSSENS (Université de Genève)

L’histoire littéraire à l’épreuve du genre : les histoires de femmes persécutées font-elles corpus ?

SESSION 1 | DÉFINIR UN CORPUS

15 h 30 | Cécile ROCHELOIS (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Corpus et sémantique lexicale : le cas des sommes de nature en français

16 heures | Mirko COSTA (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Les Bibles romanes en vers : un corpus à (re)découvrir ?

> Pause

SESSION 2 | CORPUS ET OUTILS NUMÉRIQUES

16 h 45 | Corinne PIERREVILLE (Université Lyon 3)

Définir le fabliau par le corpus. Le projet Fabliaux de la Base de français médiéval (BFM)

17 h 15 | Ilsiona NUH (Université Clermont Auvergne)

Encoder le théâtre médiéval en TEI : vers de nouvelles configurations du corpus dramatique

17 h 45 | Élodie BURLE-ERRECADE, Camille DE CARO et Valérie GONTERO-LAUZE (Aix Marseille Université)

Du corpus médiéval au corpus numérique : étude d’une collection de la fin du XVe siècle

VENDREDI 20 NOVEMBRE

9 heures | Conférence : Sylvie LEFÈVRE (Sorbonne Université)

Par les deux bouts (de la lorgnette) : corpus manuscrits et corpus textuels

SESSION 3 | PRATIQUES D’ASSEMBLAGE

10 heures | Justine DOCKX (Université Polytechnique des Hauts-de-France)

Les Histoires de Charles Martel de David Aubert : une gigantesque somme à l’épreuve du corpus

10 h 30 | Hélène BOUGET (Université de Bretagne occidentale)

Un Lancelot-Graal sans Graal : l’étrange assemblage des manuscrits de New York, Pierpont Morgan Library, M. 805-807

> Pause

SESSION 4 | FAIRE CORPUS, FAIRE ŒUVRE

11 h 15 | Yannis PADOANELLO (Université de Haute-Alsace)

La construction d’un corpus dans le Jardin de Plaisance : le motif du prisonnier d’amour

11 h 45 | Florence TANNIOU (Université Paris Nanterre)

Lire l’œuvre religieuse d’Henri de Valenciennes en corpus

> Déjeuner

14 h 30 | Conférence : Estelle DOUDET (Université de Lausanne) et Ellen DELVALLÉE (CNRS)

L’Anthologie des Rhétoriqueurs : repenser aujourd’hui un corpus en réseaux

SESSION 5 | CORPUS ET EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

15 h 30 | Isabelle FABRE (Sorbonne Université)

La Danse Macabré des Saints-Innocents et l’ars moriendi au XVe siècle : un corpus dévotionnel à l’épreuve de l’expérience pédagogique

16 heures | Gauthier GRÜBER (La Rochelle Université)

La fabrique de corpus didactiques de « contes à rire »

16 h 30 | Jules RAT (Sorbonne Université)

Le « moche français », rencontre du troisième type : retour sur une expérience en classe de primaire

17 h 15 | Clôture du colloque