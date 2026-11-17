L’histoire littéraire à l’épreuve des corpus. Constructions médiévales et modernes (Lyon)
L’histoire littéraire à l’épreuve des corpus
Constructions médiévales et modernes
CIHAM UMR 5648 | ILLE (UR 4363)
Sous l’égide de la Société de langues et de littératures médiévales d’oc et d’oïl (SLLMOO)
Organisation : Charlotte GUIOT, Marie-Pascale HALARY, Francesco MONTORSI, Vanessa OBRY
Parce que le corpus – ensemble textuel construit par la transmission matérielle, manuscrite ou imprimée, ou par l’esprit du chercheur ou de la chercheuse – établit le champ de l’enquête, sa définition conditionne les résultats mêmes de l’activité scientifique.
Reprenant l’ambition épistémologique et critique de nombre de colloques de la SLLMOO, ces rencontres lyonnaises permettront de revenir sur cet objet construit qu’est le corpus.
Interroger la fabrique des corpus et la transmission textuelle par corpus invite à réfléchir aux gestes des différentes époques qui aboutissent à la constitution de nos objets de connaissance et, en particulier, à l’écriture de l’histoire littéraire.
Programme
JEUDI 19 NOVEMBRE
13 h 30 | Accueil
14 heures | Introduction
14 h 30 | Conférence : Yasmina FOEHR-JANSSENS (Université de Genève)
L’histoire littéraire à l’épreuve du genre : les histoires de femmes persécutées font-elles corpus ?
SESSION 1 | DÉFINIR UN CORPUS
15 h 30 | Cécile ROCHELOIS (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Corpus et sémantique lexicale : le cas des sommes de nature en français
16 heures | Mirko COSTA (Université de Montpellier Paul-Valéry)
Les Bibles romanes en vers : un corpus à (re)découvrir ?
> Pause
SESSION 2 | CORPUS ET OUTILS NUMÉRIQUES
16 h 45 | Corinne PIERREVILLE (Université Lyon 3)
Définir le fabliau par le corpus. Le projet Fabliaux de la Base de français médiéval (BFM)
17 h 15 | Ilsiona NUH (Université Clermont Auvergne)
Encoder le théâtre médiéval en TEI : vers de nouvelles configurations du corpus dramatique
17 h 45 | Élodie BURLE-ERRECADE, Camille DE CARO et Valérie GONTERO-LAUZE (Aix Marseille Université)
Du corpus médiéval au corpus numérique : étude d’une collection de la fin du XVe siècle
VENDREDI 20 NOVEMBRE
9 heures | Conférence : Sylvie LEFÈVRE (Sorbonne Université)
Par les deux bouts (de la lorgnette) : corpus manuscrits et corpus textuels
SESSION 3 | PRATIQUES D’ASSEMBLAGE
10 heures | Justine DOCKX (Université Polytechnique des Hauts-de-France)
Les Histoires de Charles Martel de David Aubert : une gigantesque somme à l’épreuve du corpus
10 h 30 | Hélène BOUGET (Université de Bretagne occidentale)
Un Lancelot-Graal sans Graal : l’étrange assemblage des manuscrits de New York, Pierpont Morgan Library, M. 805-807
> Pause
SESSION 4 | FAIRE CORPUS, FAIRE ŒUVRE
11 h 15 | Yannis PADOANELLO (Université de Haute-Alsace)
La construction d’un corpus dans le Jardin de Plaisance : le motif du prisonnier d’amour
11 h 45 | Florence TANNIOU (Université Paris Nanterre)
Lire l’œuvre religieuse d’Henri de Valenciennes en corpus
> Déjeuner
14 h 30 | Conférence : Estelle DOUDET (Université de Lausanne) et Ellen DELVALLÉE (CNRS)
L’Anthologie des Rhétoriqueurs : repenser aujourd’hui un corpus en réseaux
SESSION 5 | CORPUS ET EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES
15 h 30 | Isabelle FABRE (Sorbonne Université)
La Danse Macabré des Saints-Innocents et l’ars moriendi au XVe siècle : un corpus dévotionnel à l’épreuve de l’expérience pédagogique
16 heures | Gauthier GRÜBER (La Rochelle Université)
La fabrique de corpus didactiques de « contes à rire »
16 h 30 | Jules RAT (Sorbonne Université)
Le « moche français », rencontre du troisième type : retour sur une expérience en classe de primaire
17 h 15 | Clôture du colloque