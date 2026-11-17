Pour la prochaine livraison de L’Impact, Revue électronique d’études littéraires, linguistiques et audiovisuelles, éditée par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) et hébergée par l’IMIST,

Numéro 12 : "Migrations, musées, expositions et patrimonialisation"

Le numéro "Migrations, musées, expositions et patrimonialisation" propose d’explorer les pratiques et les enjeux liés à la construction des mémoires migrantes dans une perspective transdisciplinaire : les espaces matériels et symboliques dans lesquels se fabriquent, se conservent et se transmettent les récits de migration tels que les expositions permanentes ou temporaires, les musées de l’immigration ainsi que les archives institutionnelles et privées. Le but est de comprendre la manière dont les expériences migratoires sont documentées et représentées : qui construit ces archives ? Quels récits sont valorisés et pour quelles raisons ? Comment les expositions contribuent-elles à construire des mémoires collectives ? De quelle façon les migrants participent-ils à la circulation de leurs propres histoires ? Il s’agira également d’interroger les absences et les rapports de pouvoir qui traversent ces processus de sélection, de conservation et de mise en récit du passé.

Le numéro de la revue souhaite mettre en dialogue des approches issues de la littérature, des études muséales, de la géographie culturelle, des études patrimoniales et des humanités numériques. Une attention particulière sera portée aux dynamiques transnationales et aux archives familiales et communautaires afin de rendre visibles des expériences souvent absentes des récits nationaux dominants. Il s’agira notamment d’examiner les modalités de production et de transmission de ces archives, ainsi que les formes de participation des personnes migrantes et de leurs descendants à la construction et à la reconnaissance des mémoires collectives. Une attention particulière pourra également être accordée aux tensions entre mémoire individuelle et mémoire collective, ainsi qu’aux enjeux éthiques liés à la conservation et à la représentation des témoignages

À travers l’analyse de cas d’étude variés et de contextes géographiques méditerranéens, ce numéro vise à nourrir une réflexion critique sur les relations entre migration, mémoire et patrimoine. Il se propose aussi de mettre en lumière le rôle des expositions et des archives comme espaces de dialogue et de négociation où les histoires en mouvement constituent de véritables ressources pour comprendre les transformations des sociétés contemporaines. La Méditerranée sera ainsi envisagée non seulement comme un espace de circulation et de mobilité, mais aussi comme un territoire de production de mémoires, traversé par des histoires coloniales et postcoloniales, des déplacements et des appartenances multiples.

Les axes de recherche concernent :

A) les mémoires des migrations et

B) les formes de médiation muséale et de patrimonialisation.

Les propositions pourront notamment porter sur

C) les dispositifs d’exposition et leurs choix narratifs ;

D) les archives migrantes, familiales et communautaires comme espaces de transmission et de négociation identitaire ;

E) les pratiques participatives et les formes de co-construction des récits ;

F) les enjeux de visibilité et d’invisibilité des expériences migratoires ; ainsi que

G) les usages des outils numériques dans la conservation et la circulation des mémoires et

H) la patrimonialisation romanesque

Elles devront entrer en dialogue avec les recherches consacrées à la constitution des archives migrantes, envisagées comme des espaces de transmission, de négociation identitaire et de production de savoirs.

—

Bibliographie sélective : migrations, musées, expositions et patrimonialisation

Amraoui Abdelaziz et Akhroub Khalid, « La patrimonialisation romanesque : cas de l’esclavage des femmes noires subsahariennes dans le roman Le Sommeil de l’esclave de Mahi Binebine. », in Rivages, Vol. 10 No 1, 2024, pp. 29-43. DOI : https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/rivages-v10.i1.47287

Sayad, Abdelmalek, La Double Absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, préface de Pierre Bourdieu, Paris, Seuil, 1999.

Musée dauphinois, Pour que la vie continue. D’Isère et du Maghreb. Mémoires d’immigrés, Grenoble, Musée dauphinois, 1999. Exposition ; l’existence d’un catalogue publié la même année reste à confirmer.

Teulières, Laure (coord.), « Migrations en mémoire », Diasporas. Histoire et sociétés, no 6, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2005.

Noiriel, Gérard, Le Creuset Français. Histoire de l’immigration, XIXe-XXe siècle, édition revue et augmentée, Paris, Seuil, 2006. Les mentions précises de l’édition sont à reprendre sur l’exemplaire consulté.

Fourcade, Marie-Blanche et Legrand, Caroline (dir.), Patrimoines des migrations, migrations des patrimoines, Québec, Presses de l’Université Laval, 2008.

-Whitehead, Christopher, Susannah Eckersley et Rhiannon Mason, Placing Migration in European Museums: Theoretical, Contextual and Methodological Foundations, Milan, Politecnico di Milano, 2012.

Gouriévidis, Laurence (dir.), Museums and Migration: History, Memory and Politics, Abingdon, Routledge, 2014.

Bertheleu, Hélène, Teulières, Laure et Amar, Marianne, Mémoires des migrations, temps de l’histoire. Perspectives historiques, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2015.

Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Dos Santos, Irène, Ribert, Évelyne et Venel, Nancy (dir.), « Des passés déplacés. Mémoires des migrations », Communications, no 100, 2017.

Bertheleu, Hélène, Galloro, Piero et Petitjean, Mikaël (dir.), Exposer les migrations, numéro spécial de Hommes & Migrations, no 1322, 2018. Les crédits de direction du numéro restent à vérifier avant publication.

Sergi, Domenico, Museums, Refugees and Communities, Londres et New York, Routledge, 2021.

Boersma, Susanne, The Aftermaths of Participation: Outcomes and Consequences of Participatory Work with Forced Migrants in Museums, Bielefeld, transcript Verlag, 2023.

Fabbiano, Giulia et Faucourt, Camille (dir.), Revenir. Expériences du retour en Méditerranée, Paris, Anamosa et Mucem, 2024.

—

Modalités de soumission :

Les contributeurs et les contributrices doivent soumettre leurs articles en ligne sur https://revues.imist.ma/index.php/limpact/about/submissions après s’être inscrits comme auteur sur la plateforme et les envoyer également aux courriels suivants :

revue.limpact@uca.ac.ma (objet du mail : Proposition pour le Numéro 12 : Migrations…)

cettinarizzo@libero.it (objet du mail : Proposition pour le Numéro 12 : Migrations…)

Au plus tard le 30 septembre 2027.

Les articles seront évalués en « double aveugle ».

La notification des articles retenus : le 30 janvier 2028.

La parution du numéro est prévue pour juin 2028

—

Coordination :

Université Cadi Ayyad de Marrakech

Université de Catane (Département de Sciences Humaine-DISUM)

—

Comité scientifique :

Abdelaziz Amraoui, Amine Martah, Abdelhakim Moucherif, Adil Fathi, Laouidat Mohammed, Georges A. Bertrand, Jesse Diama

Cettina Rizzo, Carla Aleo, Veronica Benzo, Agatino Lo Castro, Alessandro Monachello, Stefana Squatrito