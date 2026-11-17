Si l’effondrement brutal des grands récits et le tournant de la fin du millénaire ont porté la culture mémorielle jusqu’à un essor proche de la marchandisation, la vague actuelle de radicalisation et de fascisation mondiale a entraîné un révisionnisme et un négationnisme historiques effroyables.

Dans ce contexte, il est urgent de s’interroger sur la manière dont on peut continuer à faire mémoire des différents conflits armés (nationaux ou internationaux) et sur la façon dont cette mémoire définit des politiques de réparation dans des contextes de transition et post-transitionnels.

Ce groupe d’études se propose d’aborder la littérature fondamentale du champ interdisciplinaire des études mémorielles. Nous discuterons des textes d’auteurs tels que Maurice Halbwachs, Elizabeth Jelin, Tzvetan Todorov ou Marianne Hirsch, entre autres, tout en examinant quelques cas historiques de conflit et de réparation en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. La perspective est systématique et conceptuelle plutôt que chronologique, nourrie d’un regard situé et interculturel, qui considère que les expressions du trauma, de la mémoire et de la réparation sont en même temps collectives et diverses.

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