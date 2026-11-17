Queeriser les textualités dans l'épistémè numérique : généalogies féministes et intersectionnelles. Panel pour le colloque de l'ACLC 2027 (Toronto, Canada)
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Appel à communications, panel du colloque 2027 de l’ACLC (Association Canadienne de Littérature Comparée) Ouvrir les vannes : approches comparatives sur les textualités, les visualités et les matérialités dans l’épistémè numérique (York University, 31 mai – 2 juin 2027)
Comité d’organisation : Flora Roussel (Université McGill) et Priscilla Wind (Université Clermont Auvergne).
Queeriser les textualités dans l’épistémè numérique : généalogies féministes et intersectionnelles
Si l’imprimé a été une forme d’accès à la culture largement régie par des normes blanches et cishétéropatriarcales (canon, genres, appareils éditoriaux, langue), comment les pratiques queers, féministes et intersectionnelles ont-elles contesté ces conventions, et comment ces contestations se prolongent-elles ou se transforment-elles dans l’épistémè numérique ? Ce panel examine comment les médias numériques ouvrent des espaces d’expression artistique et politique pour des discours minorisés, et comment ils transforment le texte lui-même, compris comme forme artistique et comme objet matériel.
Les textualités numériques ne sont pas entièrement nouvelles. Leurs généalogies passent par des pratiques éditoriales alternatives antérieures : périodiques féministes et queers, réseaux éditoriaux lesbiens, fanzines DIY et Riot Grrrl, écritures expérimentales, formes collectives d’auctorialité, qui ont longtemps brouillé la frontière entre expression littéraire et politique et contesté l’autorité des institutions éditoriales établies. Réseaux sociaux, plateformes de fanfiction, infolettres et autres espaces en ligne donnent aujourd’hui voix à des vécus que les cultures de l’imprimé ont ignorés ou invisibilisés. On pourra étudier le passage des cultures du fanzine féministe et queer à l’activisme en réseau, les archives lesbiennes numériques, ou les communautés collaboratives de fanfiction comme Archive of Our Own (AO3).
Dans une perspective comparatiste, le panel considère les textualités, visualités et matérialités qui circulent entre médias imprimés et numériques : récits fragmentaires et collaboratifs, énonciations hybrides et multilingues, compositions texte-image, formats éphémères, temporalités non linéaires, contre-archives. Réécriture, réappropriation, remix, balisage (tagging) et annotation collaborative déstabilisent les conceptions reçues de l’auctorialité, de la lecture et de l’autorité textuelle. Comment déplacent-ils les conventions de genre et les traditions littéraires nationales ? Que doivent-ils aux expérimentations queers, féministes et décoloniales antérieures autour du livre et des médias alternatifs ?
Le numérique a aussi ses limites. S’il contourne certaines instances de légitimation, il apporte la modération des plateformes, l’invisibilisation algorithmique, des logiques marchandes, la surveillance, des hiérarchies linguistiques et des archives fragiles. La numérisation d’archives minorisées peut aussi les priver de leur matérialité d’origine, de leurs contextes de production et de leurs modes de circulation. Quelles limites le numérique permet-il de déjouer, et lesquelles reproduit-il ou crée-t-il ? Que devient la relation entre imprimé et numérique lorsque des textes en ligne reviennent à la page, ou lorsque le livre imprimé est façonné par la circulation numérique ?
Nous accueillons des contributions intersectionnelles sur tout corpus (littéraire, visuel, multimédia) et toute aire linguistique ou culturelle, notamment des contributions sur les continuités, transformations et tensions entre cultures alternatives de l’imprimé et pratiques numériques contemporaines.
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Les propositions de communication sont à envoyer au comité d’organisation avant le 24 janvier 2027 aux deux adresses suivantes : priscilla.wind@uca.fr et flora.roussel@mcgill.ca .
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Bibliographie
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Clark-Parsons, Rosemary. « Feminist Ephemera in a Digital World: Theorizing Zines as Networked Feminist Practice. » Communication, Culture & Critique, vol. 10, no. 4, 2017, pp. 557–73.Crenshaw, Kimberlé. « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. » Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, pp. 1241–99.
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McKinney, Cait. Information Activism: A Queer History of Lesbian Media Technologies. Duke UP, 2020.
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Call for Papers, Panel for the CCLA (Canadian Comparative Literature Association Conference 2027 (York University, 31 May – 2 June 2027) Illuminating the Pipes: Comparative Literature Approaches to Textualities, Visualities, and Materialities in the Digital Episteme
Organizing committee: Flora Roussel (McGill University) and Priscilla Wind (Université Clermont Auvergne)
Queering Textualities in the Digital Episteme: Feminist and Intersectional Genealogies
While print has been a format giving access to a culture largely governed by white, cisheteropatriarchal norms (canon, genre, publishing process, language), how have queer, feminist, and intersectional practices contested these conventions, and how do those contestations continue through, or change within, the digital episteme? This panel looks at how digital media open artistic and political spaces for minoritized discourses, and how they transform the text itself, understood as both an artistic form and a material object.
Digital textualities are not entirely new. Their genealogies run through earlier alternative publishing practices. Feminist and queer periodicals, lesbian publishing networks, DIY and Riot Grrrl zines, experimental writing and collective authorship have long blurred the line between literary and political expression and contested the authority of established publishers. Social media, fan platforms, newsletters, and other online spaces of today help articulate lived experiences that print cultures have ignored or rendered invisible. Possible objects include the shift from feminist and queer zine cultures to network activism, digital lesbian archives, and collaborative fanfiction communities such as Archive of Our Own (AO3).
Taking a comparative approach, the panel considers the textualities, visualities, and materialities that circulate across print and digital media: fragmentary and collaborative narratives, multilingual and hybrid enunciations, image-text compositions, ephemeral formats, non-linear temporalities, counter-archives. Rewriting, appropriation, remixing, tagging, and collaborative annotation unsettle established notions of authorship, readership, and textual authority. How do they displace the conventions of genre and national literary traditions? What do they owe to earlier queer, feminist, and decolonial experiments with the book and alternative media?
The digital has limits too. While bypassing some gatekeepers, the digital can fuel platform moderation, algorithmic invisibility, commercial logics, surveillance, linguistic hierarchies, and fragile archives. Digitizing minoritized archives can also strip them of their original materiality, contexts of production, and modes of circulation. Which limits does the digital help circumvent, and which does it reproduce or create? What happens to the print/digital relationship when online texts return to the page, or when printed books are shaped by digital circulation?
We welcome intersectional contributions on any corpus (literary, visual, multimedia) and any linguistic or cultural area, especially contributions working on the continuities, transformations and tensions between alternative print cultures and contemporary digital practices.
Proposals should be submitted to the organizing committee by 24 January 2027, to both email addresses: priscilla.wind@uca.fr and flora.roussel@mcgill.ca.
BIBLIOGRAPHY
Ahmed, Sara. Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others. Duke UP, 2006.
Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. Aunt Lute Books, 1987.
Brouwer, Daniel C., and Adela C. Licona. « Trans(affective)mediation: Feeling Our Way from Paper to Digitized Zines and Back Again. » Critical Studies in Media Communication, vol. 33, no. 1, 2016, pp. 70–83.https://doi.org/10.1080/15295036.2015.1129062.
Chun, Wendy Hui Kyong. Updating to Remain the Same: Habitual New Media. MIT Press, 2016.
Clark-Parsons, Rosemary. « Feminist Ephemera in a Digital World: Theorizing Zines as Networked Feminist Practice. » Communication, Culture & Critique, vol. 10, no. 4, 2017, pp. 557–73. https://doi.org/10.1111/cccr.12172.
Crenshaw, Kimberlé. « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. » Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, pp. 1241–99.
Cvetkovich, Ann. An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures. Duke UP, 2003.
Eichhorn, Kate. The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order. Temple UP, 2013.
Gitelman, Lisa. Always Already New: Media, History, and the Data of Culture. MIT Press, 2006.
Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. U of Notre Dame P, 2008.
Jenkins, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. Routledge, 1992.
McKinney, Cait. Information Activism: A Queer History of Lesbian Media Technologies. Duke UP, 2020.
Muñoz, José Esteban. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. NYU Press, 2009.
Noble, Safiya Umoja. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. NYU Press, 2018.
Silberstein-Bamford, Fabienne. « ‘Thank God for Tags’—Fanfiction as a Reading Paradigm. » New Review of Hypermedia and Multimedia, vol. 30, nos. 1–2, 2024, pp. 129–47. https://doi.org/10.1080/13614568.2024.2369508.