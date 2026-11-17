Écrire, gouverner : la littérature face au pouvoir, XVIe-XXIe siècles

Événement organisé par Paolo Borsa, Sandra Clerc, Jacob Lachat, Anne-Frédérique Schlaepfer

des Départements de Français et d'Italien de l'Université de Fribourg

La littérature joue depuis toujours un rôle déterminant dans les façons de penser l’exercice du pouvoir. Nombreuses sont les œuvres qui imaginent et problématisent les formes politiques des gouvernements et de leurs dérives, autoritaires ou totalitaires. Nombreuses sont aussi les œuvres qui interrogent la place du langage (administratif, rhétorique, médiatique) dans les affaires et les institutions d’un État, que celui-ci repose sur un régime despotique ou démocratique. Ces deux journées d’étude du réseau SIFI (Studi Internazionali Franco-italiani), organisées les 19 et 20 novembre 2026 à l’Université de Fribourg, voudraient montrer que l’étude comparée des littératures francophones et italophones apporte un éclairage particulier sur l’histoire culturelle du pouvoir politique et de ses représentations, notamment parce que les transferts culturels entre la France et l’Italie ont nourri l’histoire des idées politiques depuis Machiavel, au moins. Au cœur des crises que traversent depuis plusieurs années les régimes démocratiques européens, il s’agira d’examiner, à travers des cas échelonnés sur une chronologie étendue (du XVIe siècle jusqu’à l’époque contemporaine), les fonctions et les champs d’action de la littérature dans des contextes où l’art d’écrire se confronte ou s’articule à l’art de gouverner. Nous privilégierons cinq perspectives pour aborder ce sujet :

1. Les usages de la fiction dans les représentations du politique en France et en Italie, tous genres confondus (roman, nouvelle, utopie/dystopie, fable, théâtre, etc.) ;

2. La circulation transnationale de la littérature et des références littéraires dans la pensée politique (de Machiavel à Agamben, en passant par Montesquieu, Rousseau, Constant, Gramsci, et bien d’autres) ;

3. Les théorisations des « politiques de la littérature » (en synchronie ou en diachronie), notamment les approches critiques développées dans les champs français et italiens (marxismes, structuralisme et post-structuralisme, féminismes, pensées post-coloniales et décoloniales, etc.).

4. Les contextes et les formes de l’engagement des écrivain·es d’un côté et de l’autre des Alpes ;

5. Le rôle de la littérature dans les échanges diplomatiques et les prises de décision entre les États (par exemple le rôle des écrivains diplomates).

Programme :

19 novembre, salle BQC 5.809

9h Mot d’accueil / Introduction

9h20

Patrizia PELLIZZARI (Università di Torino)

Rappresentazione del potere e rapporto col potere nelle Novelle di Matteo Bandello

10h

Nathalie GRANDE (Université de Nantes)

Madame de Lafayette diplomate

10h40 Pause

11h

Yasmine ATLAS (Université de Genève)

L’utopie face à la raison d’État (XVIe-XVIIe siècles). Négociations d’un genre entre l’Italie et la France

11h40

Amelia Juri (Université de Fribourg)

L’Oratione al popol fiorentino e le Selve per Francesco I di Luigi Alamanni

12h30 Repas de midi

14h

Francesca BORRELLI (Università di Roma Tor Vergata)

Scrivere l’Italia, riscrivere il politico: le traduzioni di Vanina Vanini di Stendhal

14h40

Augustin ABDEL-HAC (Università di Torino)

Una lettura machiavelliana di Cinq-Mars di Alfred de Vigny

15h20

Luca BADINI CONFALONIERI (Università di Torino)

Saul e il potere da Dio

20 novembre, salle Laure Dupraz

9h30

Claudia Tarallo (Université de Fribourg)

La Ragion di stato dell’ ‘hoggidì’: riflessioni politiche di Secondo Lancellotti

10h10

Edwige CALLIOS (Université de Nantes)

Écrire, forger : l’utopie auto-réalisatrice dans L’Humanisphère de Joseph Déjacque

10h 50 Pause

11h10

Giovanni BARRACCO (Università di Roma Tor Vergata)

Antonio Delfini politico e civile: dalle pagine del Giornale politico al Manifesto per un partito conservatore e comunista in Italia

11h50

Massimo CASTIGLIONI (Università di Roma Tor Vergata)

Potere, società e comunità: Un inchino a terra e Il duca di Mantova di Franco Cordelli

Mot de clôture