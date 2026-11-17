S’éteindre au XIXe siècle

Ecrire la mort à l’œuvre

Dans sa préface à une anthologie des scènes de mort en littérature, parue en 2023 sous la direction de Yann Coillot, Laurent Mauvignier évoque la mort comme « un point aveugle et aveuglant[1] » du récit, qui le motive tout en refusant de se laisser conter. Représenter la mort reviendrait donc davantage à raconter un processus, une mort à l’œuvre ou en marche, une vie qui s’éteint progressivement. Cette affirmation nous semble d’autant plus pertinente concernant le XIXe siècle, qui a vu sa littérature se peupler de morts longues et lentes, de personnages qui s’éteignent à petit feu, et dont la déchéance constitue le moteur de l’intrigue.

Ce colloque a pour ambition de s’intéresser non seulement à la mort en elle-même, mais aussi à la durée, variable, qui la précède, que ce soit pour l’anticiper, la préparer ou en construire la signification (morale, symbolique, philosophique, etc.). C’est ce temps qu’incarne la valeur durative du verbe « s’éteindre ». Quand la mort commence-t-elle, et comment la littérature représente-t-elle cette durée plus ou moins longue de la mort en marche, aux bornes incertaines ?

Cette question confronte l’écriture à ses limites : comment donner forme au déclin d’un corps ou saisir, de l’intérieur, l’expérience intime d’une conscience qui fait face à sa fin prochaine ? Comment les récits et figurations de la mort repoussent-ils les limites de la représentation, du naturalisme le plus cru (chez Zola par exemple) au fantastique de l’au-delà (dans le motif romantique de l’enterré-vivant, le personnage du mort-vivant ou du fantôme, chez Villiers de L’Isle-Adam notamment) ? Enfin, quels savoirs et quelles conceptions de la vie les textes mobilisent-ils pour rendre compte de ce passage ?

Il s’agira d’examiner les formes et significations de la mort comme processus dans la littérature du XIXe siècle, mais également le rôle qu’endosse historiquement l’écriture littéraire dans son encadrement social. Car l’écrit prend aussi part aux pratiques par lesquelles les vivants accompagnent une disparition et cherchent à maintenir une relation avec les morts. L’enquête concernera tous les genres littéraires et s’ouvrira aux écrits non canoniques, notamment aux textes de circonstance produits à l’approche de la mort ou dans l’expérience du deuil.

Les propositions de contribution pourront notamment explorer les axes suivants, sans s’y limiter :

Axe 1 : Littérature et savoirs scientifiques

Envisager la mort comme processus conduit à interroger le dialogue entre sciences et littérature au XIXe siècle, et plus particulièrement entre littérature et médecine. Les débats sur la définition du moment de la mort et l’identification de ses signes ouvrent un terrain d’enquête sur la manière dont les savoirs scientifiques passent dans les textes et transforment la représentation du mourir. Le réalisme, selon Philippe Hamon, ajoute à l’écriture descriptive une « volonté décryptive[2] » : la littérature peut ainsi se faire science des signes et des symptômes, comme la médecine. Comment les œuvres s’approprient-elles les théories médicales contemporaines sur la mort, et à quelles fins ? Leur apport donne-t-il aux morts littéraires un surcroît de réalisme, ou ouvre-t-il de nouveaux problèmes de représentation ? Il s’agira ainsi d’étudier comment le discours littéraire se situe par rapport aux discours scientifiques sur la mort, jusqu’à se demander s’il élabore des savoirs qui lui sont propres.

Axe 2 : Enjeux philosophiques et idéologiques du discours littéraire

Les représentations littéraires de la mort engagent souvent une réflexion sur le sens et la valeur de la vie. Employé de façon métaphorique, le verbe « s’éteindre » déploie l’image de la flamme agonisante, susceptible d’illustrer une conception vitaliste de l’existence. Quelles conceptions de la vie les textes donnent-ils à lire à travers son affaiblissement ou sa disparition ? On pourra également interroger la dimension normative des récits qui cherchent à sublimer les derniers moments d’un personnage pour en sceller l’exemplarité (la mort d’Atala chez Chateaubriand par exemple). Les morts édifiantes, porteuses d’idéaux d’héroïsme ou de piété, invitent à examiner les implications idéologiques de la « bonne mort » et de la « mauvaise mort ». À l’inverse, la peinture sans concession de la dégradation et de l’œuvre destructrice du temps remet-elle nécessairement en cause ces modèles, ou peut-elle servir d’autres discours moraux ?

Axe 3 : Poétiques du mourir

La mort qui dure pose à l’écriture des problèmes de représentation spécifiques. Quand commence-t-on à s’éteindre, et comment le texte rend-il sensible le début et l’évolution de ce processus ? Quels procédés narratifs et stylistiques permettent de rendre compte de sa temporalité propre ? On pourra examiner le rôle des ellipses et des changements de point de vue, mais aussi les altérations de la langue par lesquelles les textes donnent forme à la déchéance. Du Dernier Jour d’un condamné de Hugo à La Mort d’Ivan Ilitch de Tolstoï, la quête d’une écriture de l’intérieur, attentive à la mort à l’œuvre dans l’intimité d’une conscience, invite à interroger les passages à la limite du récit. Peut-on raconter sa propre déréliction, alors que l’approche de la mort menace la capacité même d’en rendre compte ? Cette question concerne aussi les écrits de maladie et de fin de vie, où l’affaiblissement du corps peut affecter directement la pratique de l’écriture[3].

Axe 4 : Écrire face à la mort

Ce dernier axe permettrait d’examiner la manière dont ces gestes d’écriture s’intègrent aux pratiques de deuil et à l’encadrement social de la mort au XIXe siècle. Quels pouvoirs prête-t-on historiquement à l’écriture littéraire face à la disparition ? À l’approche de la mort et au-delà des testaments, l’écrit permet la transmission de paroles, de souvenirs, de secrets, et peut servir à maintenir une relation avec les proches. Que signifie continuer à écrire au seuil de sa propre mort, ou face à la mort de l’autre ? En plus des journaux ou des correspondances, une attention particulière pourra être portée aux écrits de circonstance : des tombeaux poétiques aux brochures in memoriam, textes parfois diffusés dans des cercles restreints, à la frontière de la création littéraire et du geste rituel. Que cherchent-ils à préserver de celui ou de celle qui s’éteint ? Leurs contextes de production et de circulation invitent à interroger les conditions sociales de cette conservation : quelles existences sont jugées dignes d’un hommage écrit, et auprès de qui leur mémoire se perpétue-t-elle ? Il s’agira également d’examiner le devenir de ces textes une fois disparu le cercle de leurs premiers lecteurs. Leur oubli marque-t-il une nouvelle disparition pour les morts dont ils devaient maintenir la présence ?

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Calendrier prévisionnel :

Les propositions de communication devront être adressées avant le 30 janvier 2027 à seteindre.camee@gmail.com. Chaque proposition devra comprendre un titre, un résumé de 250 à 300 mots et une courte notice bio-bibliographique (150 mots maximum). Nous communiquerons aux participants la liste des propositions retenues le 26 février 2027.

Le colloque se tiendra à la Sorbonne au mois de mai (date exacte à venir).

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Bibliographie indicative :

Marie-Odile André, Pour une sociopoétique du vieillissement littéraire : figures du vieil escargot, Paris, Honoré Champion, 2015.

Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, Paris, Points, coll. « Histoire », 1985.

Pascale Auraix-Jonchière (dir.), Mythologies de la mort, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2000.

Simone de Beauvoir, La Vieillesse [1970], Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2020.

Régis Bertrand, Anne Carol et Jean-Noël (dir.), Les Narrations de la mort, Presses Universitaires de Provence, 2005.

François Boddaert, Petites portes d’éternité : la mort, la gloire et les littérateurs, Paris, Hatier, 1993.

Jean-Louis Cabanès, Le Corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Paris, Klincksieck, 2000.

Isabelle Casta, Nouvelles mythologies de la mort, Paris, Honoré Champion, 2007.

Chantal Charbonneau (dir.), L’image de la mort : aux limites de la fiction : l’exposition du cadavre, actes du colloque tenu au Musée d’art contemporain de Montréal le 13 novembre 1994, Montréal, Musée d’art contemporain, 1995.

Yann Coillot (dir.), Scènes de mort. Mourir en littérature, Paris, Gallimard, 2023.

Antoine Compagnon, La vie derrière soi : fins de la littérature, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2023.

Guillaume Cuchet, La religion des morts. Comment le XIXe siècle a inventé le deuil moderne, Paris, Seuil, coll. « L’univers historique », 2026.

Robert Favre, La mort dans la littérature et la pensée françaises au siècle des Lumières, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1978.

Julien Gracq, En lisant, en écrivant, Paris, Corti, 1980.

Stéphane Grisi, Dans l’Intimité des maladies. De Montaigne à Hervé Guibert, Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Intelligence du corps », 1996.

Czesław Grzesiak (dir.) Visages de la vieillesse dans les littératures françaises et francophones, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

Michel Guiomar, Principes d’une esthétique de la mort : les modes de présences, les présences immédiates, le seuil de l’Au-delà, Paris, Librairie générale française, 1993.

Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre : la représentation de la mort sur la scène romantique, 1827-1835, Paris, Honoré Champion, 2009.

Milner Max (dir.), Littérature et pathologie, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1989.

Alain Montandon (dir.), Figures du vieillir, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, Centre de recherches sur les littératures modernes et contemporaines, 2005.

Liana Nissim et Claude Benoit (dir.), Études sur le vieillir dans la littérature française : Flaubert, Balzac, Sand, Colette et quelques autres, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2008.

Roselyne Rey, Naissance et développement du vitalisme en France de la deuxième moitié du 18 e siècle à la fin du Premier Empire, Oxford, Voltaire foundation, 2000.

siècle à la fin du Premier Empire, Oxford, Voltaire foundation, 2000. Myriam Watthee-Delmotte, Dépasser la mort. L’agir de la littérature, Paris, Actes Sud, coll. « Domaine français », 2019.

Comité d’organisation :

Eva Abramian (doctorante à Sorbonne Université, CELLF)

Eloïse Bidegorry (doctorante à Sorbonne Université, CELLF)

Martin Dupuy (doctorant à Sorbonne Université, CELLF)

Clara Gallière (doctorante à Sorbonne Université, CELLF)

Arthur Longeville (doctorant à Sorbonne Université, CELLF)

[1] Yann Coillot (dir.), Scènes de mort. Mourir en littérature, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2023, p. 13.

[2] Philippe Hamon, Le personnel du roman. Le système des personnages dans les Rougon-Macquart d’Émile Zola, Droz, 1983, p. 34.

[3] Voir Antoine Compagnon, La Vie derrière soi. Fins de la littérature, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2023.