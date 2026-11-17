Le colloque, qui se déroule dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition « Bruxelles 1900 » au Petit Palais, invite à interroger, sous toutes ses formes, la collégialité de la création littéraire et de sa composante artistique entre la France et la Belgique, de 1870 à 1930. Il distinguera différents espaces de création partagés, pensés soit par types de supports – le périodique, le livre illustré, la correspondance…–, soit en termes géographiques. Outre Paris et Bruxelles, les deux capitales culturelles qui structurent l’espace en un axe majeur de circulation, il dégagera des centres périphériques et des modèles d’organisation en constellations, à une période marquée par de forts mouvements de décentralisation culturelle. Le projet entend ainsi suivre le renouvellement de la recherche littéraire en direction des images, de l’histoire de la presse et du livre illustré, mais aussi de la génétique des textes. Il privilégiera des figures d’écrivains, d’artistes et d’éditeurs restées dans l’ombre et des fonds de manuscrits peu exploités.

Le colloque international, organisé par Sorbonne Université, en partenariat avec le Petit Palais, l’Université libre de Bruxelles et l’Université catholique de Louvain, se tiendra le 10 décembre à l’auditorium du Petit Palais, et le 11 dans la salle des Actes à Sorbonne Université.

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L'inscription au colloque est obligatoire via l'adresse suivant : maxime.deblander@uclouvain.be