Projet de recherche Circulations Culturelles Argentine <-> France (CirC.A<->F)

Soutenu par la Maison des Sciences sociales et des Humanités Ange Guépin (CNRS/Nantes Université/Université d’Angers/Le Mans Université – UAR 3491)

COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE

24 et 25 juin 2027

Le Mans université, Université d’Angers

APPEL A COMMUNICATIONS

Ce colloque propose d’étudier les circulations culturelles Argentine-France et France-Argentine, du XIX° siècle à nos jours. Les deux pays ont entretenu des relations multiples, parfois étroites, dont témoignent notamment les nombreux échanges et mobilités d’intellectuels, écrivains et hommes politiques, en partie au moins motivés par la présence en Argentine d’une « communauté » française d’importance non négligeable (au regard de ses équivalents dans les autres pays d’Amérique du sud), et par une francophonie-francophilie ancienne et durable. Si ces relations ont déjà donné lieu à d’assez nombreuses études partielles, celles-ci ont souvent été dominées par les notions d’influence ou de transfert, plus ou moins explicitement sous-tendues par un modèle de représentation de type Centre/Périphérie, qui s’avère, selon les thèmes et les moments, très inégalement pertinent. À cet égard, la première ambition de ce colloque sera de contribuer à « dénationaliser » les humanités et les sciences sociales dans le sens de la critique du « nationalisme méthodologique » du sociologue Ulrich Beck, en montrant comment les circulations entre Argentine et France contribuent à produire des brassages idéologiques, esthétiques et politiques irréductibles aux cultures nationales de départ.

Le colloque privilégiera la discussion interdisciplinaire, en convoquant de manière prioritaire, mais sans visée d’exhaustivité, les études littéraires, l’histoire culturelle, l’histoire des sciences, la sociologie politique et la philosophie sociale et politique.

Quatre thématiques ou domaines seront privilégiés :

Littératures :

Modes de circulation des représentations et des imaginaires ; figures et œuvres d’écrivains oscillant entre les deux champs littéraires…

Idéologies politiques :

Interactions diplomatiques, partisanes ou militantes entre champs politiques nationaux ; « cultures politiques » partagées et déplacées entre les deux pays (radicalisme, nationalisme anti-impérialiste, populisme…)

Sciences et Savoirs :

Circulations des théories et pratiques savantes, notamment à travers les traces qu’elles ont laissées par des supports textuels ou des objets matériels…

Institutions :

Organisations qui structurent les circulations culturelles entre les deux espaces : diplomatie culturelle nationale ou internationale, journaux et revues, maisons d’édition, musées…

Le colloque se tiendra en « mode hybride ».

Les langues de travail sont l’espagnol et le français.

Les propositions devront parvenir aux organisateurs avant le 1er avril 2027.

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Comité d’organisation :

Franck LAURENT : franck.laurent@univ-lemans.fr

Marina LETOURNEUR : marina.letourneur@univ-lemans.fr

Martin LOMBARDO : martin.lombardo@univ-angers.fr

Nathalie RICHARD : nathalie.richard@univ-lemans.fr

Federico TARRAGONI : federico.tarragoni@gmail.com

François VIGNALE : francois.vignale@univ-lemans.fr