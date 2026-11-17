La prochaine rencontre de l’Association canadienne d’études francophones du XIXe siècle (ACÉF-XIX) aura lieu du 27 au 29 mai 2027. Elle se tiendra, conjointement avec l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens (APFUCC), à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, Canada).

Nous vous invitons chaleureusement et dès à présent à envoyer des propositions de communications (250 mots) pour l’un des ateliers mentionnés ci-dessous (une description plus détaillée de chaque atelier est disponible sur le site de l'association). Veuillez noter que tous les ateliers, à part le varia qui comprendra éventuellement une session en ligne, se dérouleront en personne. Prière d’envoyer votre proposition de communication en indiquant l’atelier concerné et en incluant une brève notice biobibliographique à l’adresse courriel de l’ACÉF-XIX (acef19e@gmail.com).

Veuillez noter que les ateliers « Lire, adapter, enseigner » et « Handicaps et neurodiversité » sont partagés avec l’APFUCC (Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens) et sont déjà annoncés sur la plateforme utilisée par cette association sous les ateliers 6 et 7. Nous vous invitons donc à soumettre votre proposition de communication (uniquement pour ces ateliers conjoints) en deux temps : à l’adresse courriel de l’ACÉF-XIX (acef19e@gmail.com) et aussi directement sur le site de l’APFUCC : https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027.

Date limite : 15 janvier 2027

Atelier 1 : Entretiens d’écrivains dans la presse française et mondiale (1870-1914)

Atelier 2 : Ennui, oisiveté, désœuvrement, paresse : de l’inactivité au XIXe siècle

Atelier 3 : Lire, adapter, enseigner : littératures et langues à l’ère multimodale (atelier 6 APFUCC)

Atelier 4 : Handicaps et neurodiversité : prises de parole et mises en récit (atelier 7 APFUCC)

Atelier 5 : Varia