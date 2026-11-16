Appel à contributions pour une publication collective préparée dans le cadre du programme de recherche ACTiF (American Contemporary Theater in France), coordonné par Émeline Jouve et financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) :

Les héritages du Group Theatre et de l’Actors Studio en France : la transmission des techniques de jeu étasuniennes (Sanford Meisner, Stella Adler, Lee Strasberg).

À la suite de la journée d’études « La technique Meisner, des États-Unis à la France », organisée le 18 novembre 2025 au Théâtre du Gouvernail à Paris, et des entretiens consacrés à l’enseignement de cette technique, nous souhaitons approfondir notre réflexion sur la transmission des techniques de jeu étasuniennes en France – et préparons dans ce cadre une publication collective sur les pédagogies de Sanford Meisner, Stella Adler et Lee Strasberg. Que deviennent un exercice, une manière de préparer un rôle ou une pratique de direction d’acteur·rice·s lorsqu’ils sont repris, traduits et enseignés en France ?

Au Group Theatre de New York (1931–1941), le système de Constantin Stanislavski est mis à l’épreuve dans le travail quotidien d’une troupe. Lee Strasberg, l’un de ses fondateurs, accorde une place importante aux exercices de mémoire sensorielle et affective. Stella Adler, qui travaille avec Stanislavski à Paris en 1934, insiste sur l’imagination et sur l’exploration des circonstances dans lesquelles agit le personnage. À la Neighborhood Playhouse, Sanford Meisner développe un travail centré sur l’écoute et la réponse entre partenaires de jeu. L’exercice de répétition en est l’un des outils.

Fondé à New York en 1947 par Elia Kazan, Cheryl Crawford et Robert Lewis, l’Actors Studio prolonge une part de cette recherche en offrant aux interprètes un espace de travail entre pairs. Strasberg en devient le directeur artistique en 1951. Le terme « Méthode », associé à son enseignement, a aussi servi à désigner plus largement un ensemble de pédagogies ou une certaine idée du jeu étasunien. Cette diversité d’usages fait partie de l’enquête.

En France, l’Atelier international de théâtre, ouvert en 1973 par Blanche Salant et Paul Weaver à l’American Center de Paris, offre un terrain pour étudier la manière dont les apports de Strasberg ont été repris et associés à d’autres pratiques. Les éditions françaises d’ouvrages issus des cours de Strasberg (1969), d’Adler (2022) et de Meisner (2025) permettent de suivre un autre trajet, du plateau de travail au livre, et de l’anglais au français.

Dans le cadre de l’axe 4 du programme ACTiF, consacré à la notion d’altérité, nous proposons d’observer ces déplacements dans le détail du travail. La formulation concrète d’une consigne, la place d’un exercice dans un cursus ou ses ajustements pour le jeu face à la caméra permettent de saisir ce qui se transmet et ce qui se transforme.

Axes de réflexion

Les contributions peuvent étudier une seule de ces pédagogies ou en rapprocher plusieurs. L’étude de relais situés dans d’autres pays est bienvenue lorsqu’elle éclaire un parcours de transmission en France.

1. Lieux et parcours de transmission. Qui a enseigné ces techniques en France, à quelles périodes et auprès de quels publics ? Quels rôles ont joués les formations suivies à l’étranger, les stages itinérants, les écoles, les compagnies ou les collectifs d’entraînement ? Les contributions pourront retracer un parcours, l’histoire d’un lieu de formation ou un réseau de transmission, à Paris et ailleurs en France.

2. Traduire les mots et les exercices. Comment traduit-on des termes tels que given circumstances, sense memory ou living truthfully? Que change le passage au français dans une consigne, dans le rythme d’un exercice ou dans la façon dont les partenaires s’adressent l’un à l’autre ? Les traductions publiées, les notes de cours et les captations d’ateliers pourront être confrontées aux usages oraux et aux gestes de démonstration.

3. Filiations et recompositions pédagogiques. Comment les équipes pédagogiques articulent-elles ces approches entre elles ou avec des traditions de formation déjà présentes en France ? Les ateliers parisiens de Jack Waltzer, qui cite Adler, Meisner et Strasberg parmi ses influences, offrent un terrain pour étudier un enseignement au croisement de plusieurs filiations. Quelles traces laissent-elles dans un exercice, dans le choix des textes ou dans le déroulement d’un cursus ?

4. De la scène à l’écran. Quels usages de ces techniques peut-on observer en répétition, en audition ou sur un tournage ? Quelles adaptations appelle le travail en gros plan ou la reprise d’une scène sur plusieurs prises ? On pourra également étudier la réception de ces pratiques de jeu « à l’Actors Studio » ou « à l’américaine » dans la presse, les entretiens d’artistes et les discours de formation,

5. Éthique et conditions de l’apprentissage. Comment les enjeux de consentement, les rapports d’autorité et la sécurité émotionnelle, ravivés par #MeToo, affectent-ils les manières d’enseigner ? On pourra examiner des choix concrets, tels que la reformulation d’une consigne, le recours aux souvenirs personnels, la possibilité d’interrompre un exercice ou les modalités du retour après une séance.

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Modalités de contribution

L’appel s’adresse aux chercheur·se·s, aux artistes et aux pédagogues. Nous accueillons des études fondées sur des archives, des entretiens ou des observations d’atelier, ainsi que des analyses de pratique ancrées dans des situations de travail précises.

Les propositions de contributions (300 mots environ, suivies d’une courte bio-bibliographie) sont à envoyer avant le 8 mars 2027 à mezergues@gmail.com et lhuillery.samuel@gmail.com.

Les réponses seront données le 10 mai 2027.

Vous trouverez l’appel à contributions complet en pièce jointe à ce mail, ainsi que sur notre carnet Hypothèses : https://actif.hypotheses.org/

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Juliette Mézergues et Samuel Lhuillery, pour le programme ACTiF – American Contemporary Theater in France

Le projet ACTiF, coordonné par Emeline Jouve (Université Toulouse – Jean Jaurès), est un programme de recherche financé par l’ANR (Agence nationale de la recherche).