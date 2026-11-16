En janvier 1944, en pleine Occupation, un imprimeur parisien aurait fait paraître un petit recueil à distribuer sous le manteau. Il s’agit de fragments de lettres du grand poète Rainer Maria Rilke rédigées trente ans auparavant, dénonçant la guerre, pour contrer l’opération de récupération que les nazis tentent de mener sur son oeuvre.

Jean Tain retrace ici la rocambolesque histoire de ce petit fascicule réédité à la Libération par de singuliers personnages et tente de dissiper tous les doutes. À l’occasion du centième anniversaire de la mort de Rilke, ces Fragments sur la guerre soulignent sa dénonciation de la force meurtrière du bourrage de crâne et de la violence faite au langage, symptômes par excellence de la de la barbarie guerrière. Un cri toujours d’actualité.

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Revue de presse (éditeur) :

Actualitté, Christian Dorsan, 16 novembre 2026

Liberation, Mathieu Lindon, 15 novembre 2026

Livres Hebdo, Souen Léger, Emma Clavel, 13 novembre 2026