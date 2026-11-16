L'animal, un prisme culturel ? 2e séance du séminaire "Dialogue des temps" (Groupe Mouseion, U. Rennes 2 en ligne)
Publié le par Marc Escola (Source : Anne Rolet)
Séminaire Dialogue des temps
Université Rennes 2, laboratoire CELLAM, groupe Mouseion
Pour l’année 2026-2027, le séminaire Dialogue des temps propose un nouveau cycle de conférences sur l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs (plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement).
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Deuxième séance 2026-2027 (20 novembre 2026)
L’Animal, un prisme culturel ?
Programme
16h30-17h30 > Maud Pfaff-Reydellet (U. Strasbourg)
L’animal vu par les poètes latins
17h30-18h30 > Éric Baratay (U. Lyon, IUF)
Tintin et les animaux, du mépris au respect
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La séance aura exceptionnellement lieu en distanciel intégral.
Pour le lien : contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr
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- Consulter l’ensemble du programme de l’année : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/wp-content/uploads/2020/09/programme-dialogue-des-temps-2026-2027.pdf
- Pour consulter les archives du séminaire : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/activites/archives-du-seminaire-dialogue-des-temps-groupe-mouseion/