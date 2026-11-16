Séminaire Dialogue des temps

Université Rennes 2, laboratoire CELLAM, groupe Mouseion

Pour l’année 2026-2027, le séminaire Dialogue des temps propose un nouveau cycle de conférences sur l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs (plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement).

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Deuxième séance 2026-2027 (20 novembre 2026)

L’Animal, un prisme culturel ?

Programme

16h30-17h30 > Maud Pfaff-Reydellet (U. Strasbourg)

L’animal vu par les poètes latins

17h30-18h30 > Éric Baratay (U. Lyon, IUF)

Tintin et les animaux, du mépris au respect

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La séance aura exceptionnellement lieu en distanciel intégral.

Pour le lien : contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr

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