Direction éditoriale par Camille Pech de Laclause.

Direction artistique et mise en page par Mathilde Lambert.

Illustrations de Laurent Gapaillard.

Depuis sept ans, Le Bulletin des Belles Lettres est le compagnon idéal de vos bibliothèques, arpentant les livres et les époques avec pour seule boussole un thème annuel. Ce numéro part à la rencontre des langues imaginaires, nées par frictions étincelantes avec notre réalité commune. Il rend hommage à l’intraduisible, à ce qui se joue à la lisière des langues et des mondes connus.

Certains tissent des mots comme un flot, de conscience ou de rimes. Chez Simine Dânechvar, Virginia Woolf et James Joyce, la langue romanesque prend des formes intimes qui subjuguent la conscience ; les poètes Yahya Kemal et Ahmet Hâşim réinventent l’art poétique turc ; avec Rilke la poésie passe d’une rive à l’autre ; Lewis Carroll fait du langage sa créature. D’autres parlent des langues nouvelles. Déchiffrez l’elfique de Tolkien et conversez en na’vi ; adonnez-vous à la glossolalie jubilatoire d’Antonin Artaud ; inventez des hiéroglyphes avec Athanasius Kircher ; écoutez la confession d’un interprète extra‑terrestre mise en récit par Alexander Dickow et animée par Laurent Gapaillard. Cryptogrammes pirates, alphabets sorciers, runes merveilleuses et faux japonais d’un mythomane génial vous initieront au mystère des signes.

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Table des matières

PRÉLUDE

Histoires

Moiré comme un termeh, la poétique du texte tissé chez Simine Dânechvar, par Julie Duvigneau

Il faut être paradoxalement moderne. Traduire l’aruz de Yahya Kemal et d’Ahmet Hâşim, par Luc Champagneur

Une collection

La bibliothèque allemande, ou l’art de la longue durée

Rilke, d’une rive l’autrePoèmes en français et en allemand suivi du “Cimetière marin” - “Der Friedhof am Meer”

Entretiens croisés

Ulysse, ou l’éternelle journée, entretien avec les traducteurs Michel et Michela Gribinski

La Carte et la lettre, entretien avec les conservatrices Julie Garel-Grislin et Cristina Ion, commissaires de l’exposition sur les “Cartes imaginaires” (BnF)

L’AGORA

Les langues imaginaires

EDITO, par Raphaël Baud

Mise en mots

Le mystère des signes, par Raphaël Baud

La fabrique des langues imaginaires, par Aurélie Nomblot

Tolkien, linguiste et créateur par Isabelle Pantin et Sandra Provini

Avatar, de l’idée aux mots, par Frédéric Landragin

Ursula K. Le Guin et l’interprétation des langues inventées, par Vincent Bontems

Glossolalie d’Artaud, la langue qui cogne avant de parler, par Ilios Chailly

Athanasius Kircher, les langues multiples d’un savant touche-à-tout par Laurent Ferri

Mise en images

Athanase Kircher, ou l’art de relier les mondes

Compilation des étudiants de l’École d’art publique de la ville de Paris

LA NOUVELLE

Dernier témoignage d’un truchement néicoön, une fiction signée par Alexander Dickow, illustrée par les carnets de Laurent Gapaillard.

LES LECTEURS

Poème : “Jabberwocky” de Lewis Caroll

La chronique étymologique de Pierre Avenas

Virginia Woolf, par elle-même, un portrait de Louise Moaty suivi d’un kaléidoscope d’extraits

Dans la bibliothèque idéale de Barbara Cassin

LES LIVRES

Nos livres parus en 2026

Nos livres primés en 2026Table des illustrations

Ours

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Camille Pech de Laclause est une éditrice et autrice française, née en 1993. Elle dirige la collection « De Natura Rerum » aux Editions Klincksieck et assure la coordination éditoriale du Bulletin des Belles Lettres. Elle a fondé en 2024 l’agence Lybrides, dans laquelle elle accompagne des éditeurs indépendants, des institutions et des particuliers, et produit et diffuse des contenus sonores inédits.

Laurent Gapaillard a étudié à l'école Met de Penninghen et à l'École du Louvre. Il a créé des décors de films d’animation avant de se tourner vers un travail d'artiste où la nature s'exprime à travers l’humanité. Passionné par les civilisations passées ou présentes, par leur histoire et par leurs arts, son travail est empreint de mille et une références d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.