Négocier les mémoires : écrire l’histoire dans les arts funéraires. France, XVIe-XVIIIe s. (Paris & Chantilly)
Journée d'études "Négocier les mémoires : écrire l’histoire dans les arts funéraires (France, 16e-18e siècles)"
Les 11 et 12 décembre 2026, Paris et Chantilly
Vendredi 11 décembre 2026, Hôtel de Lauzun (salle des Gardes), IEA de Paris
9h30 : accueil
9h45 : introduction (Deborah Blocker, UC Berkeley, et Anne Régent-Susini, Sorbonne nouvelle)
L’oraison funèbre et son dehors
Dire et contre-dire
10h : Dinah Ribard (EHESS) : Temps et contretemps de l’oraison funèbre : utiliser l’événement de mort
10h30 : Pierre Lyraud (UdeM) : Contrefactualité et exhibitions du dissensus dans les oraisons funèbres de Bossuet : une stylistique du contre-récit
11h : discussion
11h20 : pause
Donner à voir : fait, théâtralité, fiction
11h40 : Tiphaine Pocquet (Sorbonne nouvelle) : La mort d’Henri IV au théâtre et dans les oraisons : un monument est-il possible ?
12h10 : Pierre Gatulle (docteur en histoire, U. Paris Nanterre) : Mémoires équivoques d’un fils de France : Gaston d’Orléans entre oraisons funèbres, art funéraire, récits de mémorialistes et fiction
12h40 : discussion
13h : déjeuner
Écriture de vie, écriture d’histoire
Enjeux historiographiques des vies aristocratiques
14h : Alexandre Goderniaux (FNRS / Universités de Liège et de Louvain) et Adrienne Petit (Sorbonne U.) : La réhabilitation du combat ligueur : Charles de Lorraine sous la plume d’Antoine de Nervèze
14h30 : Deborah Blocker (UC Berkeley) : L’Histoire de la vie de Henry, dernier duc de Montmorency par Simon Ducros entre manuscrit et imprimé (1632-1643) : pratiques mémorielles, écritures biographiques et opérations historiographiques
15h : discussion
15h20 : pause
Vies de religieuses, vies de communautés
16h : Marion de Lencquesaing (U. Aoyama Gakuin,Tokyo) : Mémoire de grandes, mémoire de religieuses : la biographie spirituelle comme art funéraire ?
16h30 : Nicolas Schapira (U. Paris Nanterre) : Enregistrement des morts et écriture de la communauté (Provins, XVIIᵉ siècle)
17h : discussion
Samedi 12 décembre 2026, lieu à définir
Monuments, objets, discours
Arts de la mort et construction de la mémoire
9h : Chloé Marsh-Gumy (UNIL, Lausanne) : Du marbre au vélin : le ms. 11239 et Brou, deux tombeaux pour Philibert II (1504-1507)
9h30 : Cinthia Meli (U. Genève) : De marbre et de papier : circonstances et usages des œuvres funéraires produites en mémoire de Henri II de Rohan à Genève (1638-1796)
10h : discussion
10h20 : pause
Usages et mémoires de la commémoration
10h40 : Caroline Chevallier (agrégée d’histoire) : Le médaillon du Grand Condé, de l’objet de commémoration à la commémoration de l’objet
11h10 : Hélène Parent (U. de Lorraine) : Autour du Panthéon. Les débats sur la mémoire des « grands hommes » sous la Révolution
11h40 : discussion
15h-17h : visite du Musée Condé (Chantilly), avec présentation d’Ernest Leong (UC Berkeley)