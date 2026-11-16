Journée d'études "Négocier les mémoires : écrire l’histoire dans les arts funéraires (France, 16e-18e siècles)"

Les 11 et 12 décembre 2026, Paris et Chantilly

Vendredi 11 décembre 2026, Hôtel de Lauzun (salle des Gardes), IEA de Paris

9h30 : accueil

9h45 : introduction (Deborah Blocker, UC Berkeley, et Anne Régent-Susini, Sorbonne nouvelle)

L’oraison funèbre et son dehors

Dire et contre-dire

10h : Dinah Ribard (EHESS) : Temps et contretemps de l’oraison funèbre : utiliser l’événement de mort

10h30 : Pierre Lyraud (UdeM) : Contrefactualité et exhibitions du dissensus dans les oraisons funèbres de Bossuet : une stylistique du contre-récit

11h : discussion

11h20 : pause

Donner à voir : fait, théâtralité, fiction

11h40 : Tiphaine Pocquet (Sorbonne nouvelle) : La mort d’Henri IV au théâtre et dans les oraisons : un monument est-il possible ?

12h10 : Pierre Gatulle (docteur en histoire, U. Paris Nanterre) : Mémoires équivoques d’un fils de France : Gaston d’Orléans entre oraisons funèbres, art funéraire, récits de mémorialistes et fiction

12h40 : discussion

13h : déjeuner

Écriture de vie, écriture d’histoire

Enjeux historiographiques des vies aristocratiques

14h : Alexandre Goderniaux (FNRS / Universités de Liège et de Louvain) et Adrienne Petit (Sorbonne U.) : La réhabilitation du combat ligueur : Charles de Lorraine sous la plume d’Antoine de Nervèze

14h30 : Deborah Blocker (UC Berkeley) : L’Histoire de la vie de Henry, dernier duc de Montmorency par Simon Ducros entre manuscrit et imprimé (1632-1643) : pratiques mémorielles, écritures biographiques et opérations historiographiques

15h : discussion

15h20 : pause

Vies de religieuses, vies de communautés

16h : Marion de Lencquesaing (U. Aoyama Gakuin,Tokyo) : Mémoire de grandes, mémoire de religieuses : la biographie spirituelle comme art funéraire ?

16h30 : Nicolas Schapira (U. Paris Nanterre) : Enregistrement des morts et écriture de la communauté (Provins, XVIIᵉ siècle)

17h : discussion

Samedi 12 décembre 2026, lieu à définir

Monuments, objets, discours

Arts de la mort et construction de la mémoire

9h : Chloé Marsh-Gumy (UNIL, Lausanne) : Du marbre au vélin : le ms. 11239 et Brou, deux tombeaux pour Philibert II (1504-1507)

9h30 : Cinthia Meli (U. Genève) : De marbre et de papier : circonstances et usages des œuvres funéraires produites en mémoire de Henri II de Rohan à Genève (1638-1796)

10h : discussion

10h20 : pause

Usages et mémoires de la commémoration

10h40 : Caroline Chevallier (agrégée d’histoire) : Le médaillon du Grand Condé, de l’objet de commémoration à la commémoration de l’objet

11h10 : Hélène Parent (U. de Lorraine) : Autour du Panthéon. Les débats sur la mémoire des « grands hommes » sous la Révolution

11h40 : discussion

15h-17h : visite du Musée Condé (Chantilly), avec présentation d’Ernest Leong (UC Berkeley)