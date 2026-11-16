GEORGE SAND FEMME DE THEATRE

Causerie de Valentina Ponzetto

LE 21 NOVEMBRE À 18H

l’Institut de France a inscrit le 150ème anniversaire de la disparition de George Sand au calendrier des commémorations nationales. Le Clos des Bernardines, ancré dans un St Aignan historiquement berrichon comme Sand, se devait de s’y associer. L’une des personnalités les plus admirées et les plus influentes de son temps, on connaît G. Sand surtout par ses romans, toujours populaires aujourd’hui, mais elle fut aussi une dramaturge à succès. C’est cet aspect majeur de son œuvre que la causerie de Valentina Ponzetto mettra en lumière.

Valentina Ponzetto est Privat Docent à l’université de Lausanne et membre du Centre d’études théâtrales (CET). Elle y a dirigé les projets de recherche FNS Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire (2016-2021) et Femmes « en société ». Rôles et importance des femmes dans l’émergence et la création des spectacles de société (2021-2022).

Ses recherches portent actuellement sur la littérature dramatique, la dramaturgie et la vie théâtrale des XVIIIe et XIXe siècles, sur l’esthétique des genres dramatiques, sur les théâtres de société et sur la place des femmes dans le monde théâtral.

Elle a codirigé les volumes Espaces de théâtres de société. Définitions, enjeux, postérité (Presses universitaires de Rennes, 2020) ; Théâtre et société. Réseaux de sociabilité et représentations de la société (Études de Lettres, n° 317, 2022/1-2), avec Jennifer Ruimi ; Femmes de spectacle au XIXe siècle (Peter Lang, 2022), avec Florence Fix ; Femmes de spectacle (danse, opéra, théâtre). Création, représentation et sociabilité au féminin (1650-1914) (Brill, septembre 2024), avec Romain Bionda ; et le numéro monographique « Théâtres de la nature », Horizons/Théâtre, octobre 2024, avec Natalie Coutelet et Marie-Caroline Thuillier.

Sur l’Année George Sand en Berry : https://www.maison-george-sand.fr/actualite-du-monument/2026-commemoration-des-150-ans-de-la-disparition-de-george-sand