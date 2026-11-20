Un numéro de French Studies dirigé par Marion Bianconi, Nathalie Kremer et Jean-Alexandre Perras vient explorer les rapports paradoxaux entre nature et exception à l’époque moderne. Réunissant des perspectives littéraires, historiques et épistémologiques, les contributions interrogent la manière dont les singularités, les irrégularités et les anomalies ont façonné les conceptions de la nature, des normes et du savoir entre les XVIIe et XIXe siècles.

(Illustr. : La femme à la larme, réalisée par l’anatomiste et artiste André Pierre Pinson pour le cabinet d’anatomie du duc d’Orléans, ouvert au public au Palais-Royal, ©Museum d'Histoire naturelle, Paris)