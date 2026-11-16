French Studies 80.4 | Nature et exception : les enjeux d’un rapport paradoxal à l’époque modern

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Publié au nom de la Society for French Studies, ce numéro spécial, dirigé par Marion Bianconi, Nathalie Kremer et Jean-Alexandre Perras, explore les rapports paradoxaux entre nature et exception à l’époque moderne. Réunissant des perspectives littéraires, historiques et épistémologiques, les contributions interrogent la manière dont les singularités, les irrégularités et les anomalies ont façonné les conceptions de la nature, des normes et du savoir entre les XVIIe et XIXe siècles.

Les comptes rendus portent sur plus de trente publications récentes couvrant la littérature médiévale et de l’époque moderne, les Lumières, la culture et l’histoire littéraire du XIXe siècle, ainsi que des travaux contemporains en philosophie, études de genre et de sexualité, études coloniales et postcoloniales, cinéma, culture visuelle, linguistique et études francophones.

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Nature et exception: les enjeux d’un rapport paradoxal à l’époque moderne. Introduction,

par Marion Bianconi, Nathalie Kremer et Jean-Alexandre Perras

"Exception. Dites qu’elle ‘confirme la règle’; ne vous risquez pas à expliquer comment." — Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues.

En qualifiant de ‘reçue’ l’idée selon laquelle l’exception confirme la règle, Flaubert ne se contente pas de souligner les limites conceptuelles de ceux qui énoncent des axiomes sans pouvoir les expliquer; il montre également le caractère problématique, presque paradoxal, du rapport de l’exception à la règle. Or, cette ‘idée reçue’ est une maxime de droit (‘exceptio firmat regulam’), qui stipule que le cas exceptionnel, exclu de la règle en vertu de circonstances qui lui sont propres, prescrit tacitement l’observation de cette règle pour tous les autres cas. Reconnaître l’exception revient ainsi à (ré)affirmer la règle dont elle est exclue. Le fait est que le terme même d’‘exception’ appartient d’abord au domaine de la jurisprudence: ‘L’exception est des choses qui ne sont pas sous la loi’, précise l’article de Boucher d’Argis dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, lequel ajoutait: ‘Ce terme pourroit bien être encore un de ceux qu’on ne peut définir’, soulignant comme plus tard Flaubert la difficulté de déterminer en quoi consiste exactement l’exception.

Si le rapport entre la règle et l’exception pose problème dans le domaine limité, imparfait et contingent qu’est la jurisprudence, cette difficulté s’accroît lorsque l’exception se soustrait à une règle dont le caractère est d’être universel, absolu et nécessaire, comme le sont les lois de la nature. […]

De vrais nains sur les épaules de vrais géants? Histoire anatomique d’une métaphore, par Pascal Duris

Derrière la métaphore des nains juchés sur les épaules de géants, qui fait florès pendant la Querelle des Anciens et des Modernes, se dissimulent des considérations et des querelles anatomiques sur la taille des hommes (et des femmes). À une époque où créationnisme et fixisme sont dominants, mais aussi où beaucoup conviennent d’un déclin inexorable du monde, il semble admissible que l’anatomie humaine se soit modifiée depuis que le monde a été créé par Dieu. En témoignent les os gigantesques trouvés dans le sol de tous les pays qui ne peuvent être que ceux de géants antiques ou bibliques. Les questions que se pose alors l’Âge classique sont nombreuses: possibilité physique ou non d’êtres d’une grandeur colossale respectant les proportions de l’homme ordinaire; bornes ou non de la nature; constance ou non de ses lois, Hippocrate, Aristote, Vitruve et Galien en arbitres. Une certitude cependant: les géants, comme les nains, ne relèvent pas de l’exception mais d’une nature naturelle car ils respectent les proportions du corps humain parfait et ne s’en différencient que par leurs dimensions.

Le Corps vicié des œuvres: définir l’exceptionnalité entre nature et morale, par Marion Bianconi

Cet article étudie, à partir d’un corpus vaste de poétique, de théorie et de critique littéraire, la façon dont la notion de ‘vice’ a permis au discours sur la littérature de prendre en charge une part de l’exceptionnalité des œuvres aux dix-huitième et dix-neuvième siècles. Entre morale et causalité naturelle, elle a pu sanctionner un défaut tout en essayant de l’inscrire dans une forme de déterminisme. L’intérêt pour ce déterminisme a fait du vice non plus seulement un défaut mais encore une part du génie des œuvres.

Genius, Taste, Talent: Differentiating the Faculties of the Mind at the Berlin Academy in the Eighteenth Century, par Jean-Alexandre Perras

This case study presents a debate among the members of the Berlin Académie royale des sciences et belles-lettres concerning the question to be proposed for the 1784 prize essay competition. Drawing on correspondence and treatises on aesthetics and ‘psychology’ from members of the academy, the article aims to highlight the difficulties of establishing literary expertise in the eighteenth century, and how this process was challenged by the relationship between the categories of ‘nature’ and ‘exception’. The competition question was ultimately rejected by the belles-lettres class members — not because it lacked interest, but because it did not align with their conception of the discipline at the time of its specialization.

Cette étude de cas concerne un débat entre les membres de l’Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin à propos du choix de la question du concours académique de 1784. À partir d’un corpus composé de lettres circulaires entre les académiciens et de traités d’esthétique et de ‘psychologie’, il s’agit de souligner les difficultés propres à la définition de l’expertise littéraire au dix-huitième siècle, et d’examiner comment ce processus a achoppé sur le rapport entre les catégories de ‘nature’ et d’‘exception’. Si le sujet du concours n’a pas été choisi par les membres de la classe de belles-lettres, ce n’est pas parce qu’il manquait d’intérêt, mais parce qu’il ne correspondait pas à l’idée que l’on se faisait de cette discipline, à l’heure de sa spécialisation.

La Rhétorique scientifique de l’exception et sa subversion dans la littérature de mœurs française du XIXe siècle, par Lucien Derainne

Cet article étudie la rhétorique de l’exception dans les études de mœurs du dix-neuvième siècle, en particulier par les auteurs du recueil Les Français peints par eux-mêmes, en la comparant à la rhétorique scientifique de l’exception utilisée dans les sciences de la nature du dix-huitième siècle. En inventant des procédés comiques et parodiques comme l’‘exception récalcitrante’, l’‘exception objectée’ ou l’‘exception obséquieuse’, les écrivains ont interrogé les spécificités d’une science sociale où les individus et les groupes étudiés ont la capacité de réagir au savoir qu’on produit sur eux. À travers la question de l’exception, la littérature souligne donc les limites du modèle naturaliste des sciences sociales, prédominant au dix-neuvième siècle.

De la statue de Sarrasine à l’androïde d’Edison: une exception normalisée ?, par Nathalie Kremer

Dans la littérature du dix-neuvième siècle, l’animation de la statue de Pygmalion ne relève pas d’un miracle divin exceptionnel mais plutôt d’un savoir-faire technique. Le rapport entre nature et exception s’y définit à la croisée de l’esthétique, de la littérature et des sciences technologiques. En confrontant deux récits de statues-automates, Sarrasine de Balzac (1830) et L’Ève future de Villiers de L’Isle-Adam (1886), cet article étudie comment l’exception apparaît comme une forme de singularité qui s’annule d’elle-même par sa reproductibilité potentielle voire effective. Dans une nature sans exceptions, où toute œuvre fabriquée est reproductible, et donc normalisée, se fait toutefois ressentir le besoin de réintroduire une exception, idéale ou merveilleuse, par le recours à la fiction.

Charles Tiphaigne de La Roche’s Multi-Perspectivist Vision of Nature, par Yves Citton, Stefania Di Raimondo, and Marianne Dubacq

Cet article présente le traitement de la nature et de l’exception dans l’œuvre de l’écrivain français Charles Tiphaigne de La Roche (1722–1774) dans le contexte des discussions actuelles sur la colonialité et l’extractivisme. Après une brève présentation des publications de Tiphaigne, l’analyse suggère que sa conception de la nature et sa mise en scène des ‘esprits élémentaires’ (génies, sylphes et autres créatures merveilleuses) résonnent profondément avec ce que l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, en étudiant les visions du monde amazoniennes, a qualifié de ‘multi-naturalisme’. Contre l’exceptionnalisme humain revendiqué par la modernité occidentale, qui a privé la nature de ses caractéristiques exceptionnelles, l’approche multi-perspectiviste promue par l’article défend une vision pluraliste qui multiplie les points de référence selon lesquels quelque chose est perçu comme ‘naturel’ ou ‘exceptionnel’. Huit leçons sont esquissées en conclusion pour résumer comment ces discussions peuvent nous aider à recadrer notre compréhension des relations entre nature et exception.

Le Dernier Homme de Cousin de Grainville, ou le monstrueux spectacle de la nature, par Noémie Rochat Nogales

L’ordre de la nature, vu par certains comme la preuve de l’existence et de la bonté de Dieu envers les hommes, inspire les poètes et les écrivains au dix-huitième siècle. Preuve en est le très grand succès du Spectacle de la nature de l’abbé Pluche. La nature s’offre en effet à la jouissance des sens selon un plan divin perceptible en filigrane, une idée que Bernardin de Saint-Pierre, notamment, reformulera abondamment. Avec le développement des sciences naturelles, de spectateur, l’homme devient progressivement acteur dans ce monde où les ressources sont à sa disposition et, au tournant des Lumières, la poésie scientifique s’en fait l’écho, alors qu’en parallèle, dans le sillage de Bernardin, Chateaubriand magnifie encore une nature édénique, tout en déplorant sa perte après l’épisode de la Chute. Un texte questionne ces deux positions, en rappelant l’origine divine de la nature autant que les ravages que celle-ci subit de la part d’une humanité assoiffée de progrès jusqu’à l’autodestruction: il s’agit du Dernier Homme (1805) de Cousin de Grainville. À l’encontre d’une nature dans laquelle triomphe la bonté divine ou la puissance humaine, ce poème en prose est parcouru de phénomènes naturels monstrueux qui annoncent la fin des temps, une fin dont même le Créateur semble se réjouir.

Human Singularities: Reconfiguring the Concept of Race in Eighteenth-Century Culture, par Thierry Hoquet

Si les classifications raciales du dix-huitième siècle s’appuient le plus souvent sur la couleur de peau, d’autres aspects de l’anatomie humaine s’y trouvent impliqués — téguments, membres, possession d’une queue — ce qui ouvre à l’étude des différentes ‘singularités’ de la nature comme les satyres à pattes de bouc, les humains à queue ou les humains porcs-épics. Le terme ‘singularité’ est complexe, désignant la qualité de ce qui est unique en son genre, mais aussi un type de variation pouvant décrire aussi bien l’excellence que l’exceptionnel. Nous suggérons que le concept de ‘singularités’ est utile pour souligner l’aspect multidimensionnel des théories raciales, impliquant la coexistence (et, parfois, la confusion) de divers registres de discours, tels que la mythologie, l’ethnologie, l’histoire naturelle et la médecine, décrivant des variations extrêmes et des états pathologiques (‘monstruosités’) chez les humains. Les ‘singularités’ humaines jouent un rôle crucial dans les théories anthropologiques de François Bernier, Carl von Linné, Georges-Louis Leclerc de Buffon et d’autres, qui se sont penchés sur la question de la diversité humaine. Leurs catégorisations, prenant en compte les ‘monstres’ et les formes humaines inhabituelles, élargissent le champ des variations humaines au-delà de la couleur de peau, incluant les anomalies anatomiques, et examinant les implications de ces classifications pour la compréhension de la nature humaine. Les différents cas rapportés par le Telliamed de Benoît de Maillet nous conduisent à interroger la fiabilité des témoignages en histoire naturelle et soulignent la persistance d’idées fantastiques dans la formation de la pensée anthropologique naissante.

Histoires de cas: Maupassant tératologue, par Bertrand Marquer

Le monstre, chez Maupassant, est avant tout un monstre moral, révélateur d’une évolution épistémologique qui redéfinit, au cours du dix-neuvième siècle, le rapport entre la norme et l’exception. Les ‘histoires de cas’ qu’il met en scène dans ses nouvelles font du monstre une anomalie significative, dans la tradition de la tératologie instaurée par Étienne puis Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, mais elles problématisent également le rapport de la singularité à la norme, en dissociant le monstrueux de l’exceptionnel. Maupassant change ainsi la valeur épistémologique que la clinique accorde à l’exception, en la mettant au service de ce que l’on pourrait appeler une ‘anthropologie du singulier’, dont ses nouvelles explorent les conséquences éthiques. Qu’elles empruntent au cadre du procès ou à celui du fait divers, les ‘histoires de cas’ de Maupassant posent en effet constamment la question du ‘seuil’ clinique (quand débute l’anormal?), afin de lier l’appréhension de la norme à celle de la singularité.

De la souveraineté absolue à la tyrannie des instincts: figures de la monstruosité morale entre le XVIIIe et le XIXe siècles, par Claude-Olivier Doron

Cet article réexamine la thèse de Michel Foucault selon laquelle la monstruosité morale n’apparaîtrait qu’au seuil du dix-neuvième siècle, sous la forme du monstre politique, tous les ‘anormaux’ du dix-neuvième siècle étant censés descendre de cette figure. La monstruosité morale a été en vérité travaillée dès le début du dix-huitième siècle dans la philosophie du sens moral, philosophie qui marque l’aliénisme du dix-neuvième siècle. Elle s’y donne d’abord comme une négativité absolue mais se trouve souvent ramenée à une exagération radicale des passions égoïstes. C’est dans cette perspective que le monstre politique, qui revendique sa souveraineté absolue sur autrui, l’incarne. Or, précisément, la monstruosité morale n’a pu devenir l’objet des savoirs psychiatriques et criminologiques au dix-neuvième siècle qu’en rompant avec cette analyse: on l’envisage moins comme un excès de souveraineté sur autrui que comme une absence de souveraineté sur soi liée à une absence de développement du sens moral, une perversion des instincts ou une lésion de la volonté. Après être revenu sur cette transformation, l’article propose une cartographie des différentes manières d’envisager la monstruosité morale et son lien avec la nature humaine au dix-neuvième siècle en distinguant un modèle qui l’analyse comme une perversion morbide, un autre qui en fait un état anormal constitutif lié à une abolition du sens moral, et un autre qui l’ancre dans la nature animale de l’homme.

Au bonheur des monstres, par Paolo Tortonese

Le Bonheur dans le crime de Jules Barbey d’Aurevilly (1874), comme l’indique son titre, raconte l’histoire d’une exception morale, celle de deux beaux et heureux assassins. Dans cet article, on tentera de montrer comment le récit s’érige contre les normes morales de la société autant que les normes scientifiques de la nature, et les normes traditionnelles du récit. Le récit de Barbey nie la justice poétique sans la remplacer par la destruction tragique, sans même instaurer une providence divine à la place de l’impunité morale des personnages: l’exception racontée n’ouvre pas à une nouvelle norme, morale, sociale ou poétique, elle est une exception absolue. Mettant en scène un cas monstrueux, il dialogue avec la tératologie du dix-neuvième siècle, qui se donne l’objectif de saisir la régularité se dégageant des exceptions à la morphologie normale. En outre, il rend manifeste une impasse cognitive, qui est à l’horizon de l’effort accompli par le roman moderne, de valoriser les cas exceptionnels tout en les soumettant à une réflexion catégorielle.

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Abstracts…

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