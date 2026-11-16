CfP: XVIIIe COLLOQUE INTERNATIONAL D’ARGOTOLOGIE - Misère, prostitution et argot

Dans le prolongement des Colloques d’Argotologie (Besançon 1989, Budapest 2005, Łódź 2008, Brno 2010, Leipzig 2011, Innsbruck 2012, Łódź 2013, Budapest 2014, Alicante 2015, Ljubljana 2016, Leipzig 2017, Łódź 2018, Paris 2019, Prague 2023, Łódź 2024, Budapest 2025, Alicante 2026), qui ont permis des échanges scientifiques entre enseignants et chercheurs s’intéressant aux langues périphériques, aux niveaux non standards et aux registres argotiques des langues, l’Institut des langues romanes de l’Université de Siegen, en collaboration avec la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Paris (Paris Descartes), organise le XVIIIe Colloque International d’Argotologie qui se déroulera à Siegen du 17 au 19 juin 2027.

De Vidocq aux dictionnaires du XIXème siècle, du roman populaire au rap contemporain, l’argot est indissociable des représentations de la misère et de la prostitution. Le terme d’argot est pris ici dans l’acception large qui est celle de la tradition des Colloques d’Argotologie : il recouvre l’ensemble des variétés non standard et périphériques des langues (argots proprement dits et langages secrets et cryptiques, parlers populaires, registres familiers et vulgaires, jargons de métier ou sociolectes de milieu, parlers des jeunes, cryptolectes en ligne, etc.). Cette association de l’argot, de la misère et de la prostitution est ancienne et les sciences du langage n’en sont pas à l’origine : la littérature l’énonce dès le XIXème siècle. Hugo reconnaît dans l’argot « la langue de la misère », une « langue de combat » née de la lutte pour la survie (Les Misérables, 1862, IV, 321, 324). Balzac le rapproche des prostituées et de la pègre en intitulant l’un de ses chapitres « Essai philosophique, linguistique et littéraire sur l’argot, les filles et les voleurs » (Bergès 2018). Chez l’un, l’argot dit la misère ; chez l’autre, il dit la prostitution et le milieu qui l’entoure. Depuis, misère, prostitution et argot n’ont cessé de s’éclairer et de se brouiller mutuellement : l’argot, au sens large, dit la précarité de ceux qui le parlent, mais il est aussi, et peut-être d’abord, l’objet de discours extérieurs (lexicographiques, policiers, hygiénistes, littéraires, etc.) qui ont contribué à forger l’imaginaire des « bas-fonds » (Kalifa 2013).

Trois niveaux d’analyse se laissent distinguer. Le premier est celui de la dénomination : le champ lexical de la misère et de la prostitution repose largement sur des métaphores à la fois euphémisantes et dépréciatives (Cetro 2015 ; Lazar 2021 ; Lagorgette 2024). On y distingue les désignations imposées de l’extérieur, qui stigmatisent (Hardy 2026), aux noms que se donnent les personnes concernées, pseudonymes auto-attribués dont la fonction est le plus souvent commerciale et valorisante (Houbre 2006 ; Hardy 2021 ; Hardy & Herling 2019). Le deuxième est celui de la documentation : qui consigne l’argot et les autres registres non standard, pour quel public, avec quelle fiabilité ? L’authenticité des sources et la mise en scène du « pittoresque » à l’intention d’un public d’un autre milieu (Evette 2021, entre autres) se posent aussi bien pour les dictionnaires du XIXème siècle que pour les corpus actuels. Le troisième est celui de la circulation : ce que l’argot, pris au sens large, dit de la misère et de la prostitution se traduit, s’emprunte, se compare et se réapproprie d’une langue et d’une époque à l’autre, des répertoires argotiques du XIXème siècle (Delvau 1867 ; Larchey 1872 ; Rigaud 1881 ; Virmaître 1894, entre autres) aux discours contemporains sur le travail du sexe, dont le lexique même est un enjeu (Kacprzak 2016 ; Angeletti & Galonnier & Him-Aquilli 2022 ; Lagorgette 2024 ; Rowlett & Borba 2025).

Ces trois niveaux se recoupent : un même terme est tour à tour nommé, consigné et mis en circu­lation, et sa portée varie selon qui l’emploie, devant qui et à quelle époque. Le colloque se deman­de ainsi comment l’argot, au sens large, dit et met en scène la misère et la prostitution, et comment ces représentations se transforment en circulant, à l’intérieur du français (d’une époque, d’un milieu ou d’un média à l’autre) comme d’une langue et d’une culture à l’autre. Le colloque s’intéresse à toutes les formes de prostitution et de travail du sexe, quels que soient le genre et l’orientation sexuelle des personnes concernées, en France d’abord, puis dans d’autres communautés linguistiques et culturelles. Il est ouvert à toutes les périodes allant du XIXème siècle au XXIème siècle.

Les communications pourront s’orienter, à titre d’exemple et sans prétendre à l’exhaustivité, autour des axes thématiques suivants, qui abordent ces régimes sous des angles disciplinaires différents :

Axe 1 – Linguistique

Cet axe invite à étudier comment l’argot et les autres registres non standard nomment la misère et la prostitution : procédés de dénomination (métaphore, métonymie, suffixation, emprunt, verlan, largonji, etc.), euphémisme et dysphémisme, fonction cryptique. On pourra s’interroger sur les champs métaphoriques privilégiés pour désigner les personnes prostituées, leurs client(e)s et protecteurs, sur le lexique de la pauvreté, de la faim, de la précarité et de la survie. Les propositions reposeront de préférence sur un corpus délimité (dictionnaires, presse, textes littéraires, corpus oraux, etc.).

Axe 2 – Analyse du discours et histoire

Cet axe porte sur les sources et leurs auteurs : lexicographes, médecins hygiénistes, policiers, écrivains, philanthropes, mais aussi les personnes concernées elles-mêmes, à travers les dictionnaires, les archives judiciaires et policières ou la presse. On s’intéressera aux discours réglementaires sur la prostitution, aux registres de moralisation ou de compassion qui les accompagnent, ainsi qu’à la construction des corpus historiques, dont une lecture critique est particulièrement bienvenue.

Axe 3 – Études culturelles

Cet axe examine comment la littérature, la chanson, le cinéma, la photographie ou les arts visuels mettent en scène la misère, la prostitution et leur langue. On pourra aborder les questions de genre, de classe, d’espace urbain (quartiers, rues, maisons closes, bas-fonds, etc.) ainsi que les processus de romantisation, d’exotisation ou de dénonciation. Les approches croisant image, texte et son sont encouragées, de même que l’étude de la place de l’argot et des registres non standard dans ces représentations.

Axe 4 – Traductologie

Comment traduire l’argot et les autres registres non standard qui disent la misère et la prostitution, d’une langue-culture à l’autre ? Les propositions pourront analyser des traductions et retraductions de textes mettant en scène ces réalités, les stratégies de compensation, les créations lexicales, la question du registre et de l’équivalence socioculturelle ainsi que les paratextes (préfaces, notes, glossaires, etc.) qui encadrent la traduction de l’argot. Les enjeux éthiques de la traduction de termes stigmatisants pourront également être abordés.

Axe 5 – Approches comparatives

Le français sert ici de point d’ancrage, mis en regard d’autres langues et cultures. Sont attendues des études de contact et de transfert (emprunts, réception de modèles littéraires ou lexicographiques), de comparaison structurelle (procédés de formation, champs métaphoriques) ou de circulation de figures et d’images liées à la misère et à la prostitution.

Axe 6 – Perspectives contemporaines

Cet axe prolonge la réflexion vers aujourd’hui : rap, réseaux sociaux, presse, discours militants et institutionnels sur la précarité et le travail du sexe. On pourra étudier la persistance, la transformation ou la rupture avec le lexique historique, les enjeux de réappropriation, d’euphémisation et de stigmatisation, l’activisme linguistique ainsi que les nouvelles formes de cryptolectes (argot des plateformes, langage codé en ligne, etc.).

Comme pour chaque colloque, toute proposition de communication en dehors du thème principal sera soumise à l’approbation du comité d’organisation.

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COMITÉ D’ORGANISATION : Stéphane Hardy (Université de Siegen) & Jean-Pierre Goudaillier (Université de Paris (Paris Descartes))

DATE : 17-19 juin 2027

LIEU : Ce colloque aura lieu en présentiel à l’Université de Siegen (Allemagne), Obergraben 25, 57072 Siegen

LANGUE DU COLLOQUE : français

MODALITÉS DE PARTICIPATION : le colloque est ouvert aux enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants de toutes disciplines. Il se veut explicitement construire un dialogue intergénérationnel et interdisciplinaire autour des notions misère, prostitution et argot.

Les personnes désirant intervenir sont invitées à soumettre le titre et le résumé de leur communication (1500 à 2000 signes, espaces compris), accompagnés de 5 mots-clés, d’une courte bibliographie et d’une brève présentation du chercheur à : hardy@romanistik.uni-siegen.de

Date limite de soumission des propositions : 31 janvier 2027

Date d’envoi des notifications d’acceptation : 1ᵉʳ mars 2027

FRAIS D’INSCRIPTION :

• Enseignants-chercheurs, chercheurs : 120,00 €

• Doctorants, étudiants : 60,00 €

CONTACT pour toutes informations :

hardy@romanistik.uni-siegen.de

Bibliographie indicative

Alexandre, Jean (1987) : L’argot de la prostitution du XIXe siècle à nos jours, Clichy : Gauvin.

Angeletti, Thomas & Galonnier, Juliette & Him-Aquilli, Manon (2022) : « Nommer le travail du sexe. Entretien avec Sïana, Marie et Lev, de l’association PDA », in : Tracés 43, 203-221.

Balzac, Honoré de (1855) : « Essai philosophique, linguistique et littéraire sur l’argot, les filles et les voleurs », in : Houssiaux, Alexandre : Œuvres complètes de H. de Balzac, 27-31.

Bergès, Louis (2018) : « Balzac et l’argot : enjeux littéraires autour du roman populaire », in : Cabouret, Bernadette : La communication littéraire et ses outils : écrits publics, écrits privés, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 41-61.

Cetro, Rosa (2015) : « Quel héritage de l’argot de la prostitution dans les dictionnaires contemporains ? », in : Argotica 1(4), 41-56.

Corbin, Alain (2015) : Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Flammarion.

Daubié, Julie-Victoire (1866) : La Femme pauvre au XIXe siècle, Guillaumin et fils.

Delvau, Alfred (1867) : Dictionnaire de la langue verte, Paris : E. Dentu.

Evette, Gaspard (2021) : « L’argot dans les chansons de Bruant : enjeux politiques et esthétiques », in : Revue d’Études Françaises 25, 19-28.

Goudaillier, Jean-Pierre (2023) : « Vocabulaire des amours illicites en argot parisien de la deuxième moitié du XIXe siècle d’après Alfred Delvau », in : Acta Universitatis Lodziensis : Folia Litteraria Romanica 18, 9-17.

Gueslin, André (1997) : Gens pauvres, pauvres gens dans la France du XIXe siècle, Paris, Aubier.

Hardy, Stéphane (2021) : « Analyse onomastique des pseudonymes de prostituées parisiennes du XVIIIᵉ au début du XXᵉ siècle », in : Acta Universitatis Lodziensis : Folia Litteraria Romanica, 16, 183-194.

Hardy, Stéphane (2026) : « De l'autre côté des barreaux : Discours et identité criminelle dans la litérature carcérale du XIXe siècle », in: Gensane, Anne [Éd.]: Des marges mises en mots. Discours, pratiques, représentations, Paris: L’Harmattan, 77-100.

Hardy, Stéphane & Herling, Sandra (2019) : « Ganoven-Heinz, Flohbein, Schwarzer Peter und August mit den Aalaugen – Funktion und Bildung von Decknamen deutscher Delinquenten im 19. Jahrhundert », in: Hardy, Stéphane / Herling, Sandra / Siewert, Klaus (éds.) : Namen im Geheimen, Hamburg/Münster : GSV Geheimsprachen Verlag, 200-228.

Houbre, Gabrielle (2006) : Le livre des courtisanes. Archives secrètes de la Police des mœurs (1861-1876), Paris, Tallandier.

Hugo, Victor (1862) : Les Misérables, Quatrième partie, La Bibliothèque électronique du Québec, https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Hugo-miserables-4.pdf.

Kacprzak, Alicja (2016) : « Travailleur(euse) du sexe : de l’oscillation pragmatique d’un euphémisme », in : La linguistique 52(2), 257-270.

Kalifa, Dominique (2013) : Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil.

Lagorgette, Dominique (2024) : Pute. Histoire d’un mot et d’un stigmate, Paris, La Découverte.

Larchey, Lorédan (1872) : Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l’argot parisien, 6ᵉ éd. des Excentricités du langage, Paris : F. Polo.

Lazar, Jan (2021) : « L’argot de la prostitution et sa présence dans les dictionnaires d’aujourd’hui », in : Piechnik, Iwona / Wicherek, Marta (éds.) : Langues romanes non standard, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 263-275.

Louise, Michel & Guêtré, Jean (1882) : La misère, Fayard.

Parent-Duchâtelet, Alexandre (1836) : De la prostitution dans la ville de Paris, Paris, Baillière.

Parent-Duchâtelet, Alexandre (1981) : La prostitution à Paris au XIXème siècle, Paris, Seuil.

Rigaud, Lucien (1881) : Dictionnaire d’argot moderne, Paris : P. Ollendorff.

Rowlett, Benedict J.L. & Borba, Rodrigo [Éds.] (2025): Sex Work and Language, New York: Routledge.

Siegfried, Jules (1877) : La misère - son histoire, ses causes, ses remèdes, Paris, Librairie Germer Bailière & Cie.

Virmaître, Charles (1894) : Dictionnaire d’argot fin-de-siècle, Paris : A. Charles.