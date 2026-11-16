Colloque international Yves Bonnefoy à l’« épreuve de l’étranger » - 3 et 4 décembre 2026 (Université de Bergame)

Le colloque international Yves Bonnefoy à « l’épreuve de l’étranger » entend explorer les multiples formes que revêt la rencontre avec l’altérité dans l’œuvre et la pensée de l’éminent poète français. En référence à l’essai majeur d’Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger (1984), il s’agira d’interroger aussi bien le rapport de Bonnefoy aux langues, aux cultures et aux traditions poétiques étrangères, anciennes ou modernes, que la manière dont son œuvre a été accueillie et réinventée dans d’autres horizons linguistiques et culturels.

L’expérience de l’« étranger » prend, dans son œuvre, non seulement la forme d’un dialogue avec différentes formes d’altérité — poétique, linguistique, culturelle et existentielle —, mais aussi celle d’une découverte d’autres lieux et d’autres réalités. Une attention particulière sera également accordée à la géographie poétique de son œuvre, nourrie par la découverte de lieux et de cultures lointains, ainsi qu’aux multiples résonances d’autres langues et cultures qui traversent son écriture.

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