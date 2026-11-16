Journée d’étude à destination des élèves de khâgne

16 janvier 2027

Organisation par Marie Parmentier

Stendhal est à l'honneur !

Pendant cette année 2026-2027, les élèves de classes préparatoires littéraires qui choisissent l’option Lettres modernes ont la chance de travailler sur La Chartreuse de Parme, Le Rouge et le Noir et Armance.

C’est l’occasion de provoquer une rencontre entre des étudiants en cours de spécialisation et des spécialistes de Stendhal et du XIXe siècle. Les communications chercheront à éclairer l’écriture stendhalienne de la façon la plus efficace possible, en alliant micro-lectures et questionnements littéraires plus vastes, en poétique, stylistique et histoire littéraire.

Programme prévisionnel :

9h. Accueil

9h30 : mot d’accueil

Damien Zanone, Université Paris Est Créteil : « “Il n’y comprenait rien du tout.” Sur le récit de la bataille de Waterloo dans La Chartreuse de Parme »

Agathe Novak-Lechevalier, Université Paris Nanterre : « Théâtres du roman : une lecture de l’audience de congé dans La Chartreuse de Parme »

10h30 : discussion et pause

11h : Kathia Huynh, Université Saint-Etienne : « États de crise : quand souffrir, c’est agir (La Chartreuse de Parme, II, 16) »

Marie Parmentier, Université Sorbonne Nouvelle : « L’“intéressement” du narrateur. Les incipit du Rouge et le Noir et de La Chartreuse de Parme »

12h : discussion et pause déjeuner

14h : Clara de Courson, Université Sorbonne Nouvelle, « Syntaxe subjectivante et pudeur narrative dans Armance »

Jacques-David Ebguy, Université Paris Cité : « L’art de (ne pas) faire une fin. Les conclusions d’Armance et du Rouge et le Noir »

15h : discussion et pause

15h30 : François Vanoosthuyse, Université de Rouen : « Polylogues dans Le Rouge et le Noir (l’exemple des chapitres II, 8-9) »

Xavier Bourdenet, Université de Rennes II : « Coup de pistolet dans un concert ? La “Note secrète” du Rouge et le Noir »

16h30 : discussion et pause

17h : fin de la journée.

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(Illustr. : Stendhal par Henri Lehmann, août 1841, Civitavecchia (crayon). Dernier portrait de Stendhal).