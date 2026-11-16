Appel à communications du colloque international :

« Interactions culturelles entre les pays nordiques et l’Europe occidentale depuis le Moyen Âge –Littérature et arts : échanges, influences, réinventions »

19 au 21 mai 2027

Les échanges culturels entre les pays nordiques et l’Europe occidentale – en particulier les espaces germanique et francophone – ont donné lieu à d’importants phénomènes de réception, de réécriture et d’appropriation, dont les traces se retrouvent dans la littérature et les arts du Moyen Âge et de la première modernité. Au XIIIe siècle, la littérature est en plein essor en Norvège et plus particulièrement en Islande, qui fut peuplée à partir du IXesiècle par des Norvégiens.

Ce colloque propose d’explorer la manière dont les traditions narratives et textuelles d’Europe occidentale ont été accueillies, transformées et retransmises dans les espaces scandinaves et islandais, ainsi que leur diffusion et leur réinterprétation en retour dans le monde germanique et norrois.

Nous invitons les chercheurs en littérature, en histoire de l’art, en études médiévales, en études nordiques et en sciences humaines au sens large à proposer des communications abordant notamment les axes suivants :

ramification nordique des grandes « matières » littéraires médiévales (matière de Troie, matière alexandrine, matière bretonne, matière des Nibelungen, matière de France), notamment traduction, adaptation et renarrativation des mythes arthuriens, de l’histoire de Tristan dans les sagas islandaises – les grandes œuvres françaises sont traduites en vieux norrois dès le XIIe siècle –, diffusion des récits de Charlemagne dans le Nord ; la Thidrekssaga (Saga de Théodoric), qui s’appuie sur des récits et chants allemands anciens, peut servir de témoin pour comprendre la source du poète de la Chanson des Nibelungen : on y retrouve l’histoire de Sigurd/Siegfried, son double mariage avec Gunnar/Gunther, sa mort et la vengeance de Grimhild/Kriemhild ;

transmission de la littérature spirituelle médiévale, notamment de Hugues de Saint-Victor ; réception des chroniques altimédiévales dans l’espace nordique : la Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (1075-1080) d’Adam de Brême ou l’Historia regum Britanniae (1135-1138) de Geoffroy de Monmouth (avec l’intégration de la prophétie de Merlin dans les textes nordiques) ; réception et réécriture des chroniques nordiques d’Albert Krantz en Norvège, mais aussi en Allemagne (Hans Sachs) ; influence de l’œuvre d’Olaus Magnus sur la représentation de la culture nordique, également de sa Carta marina sur la cartographie germanique ;

perception et représentation de l’autre : regards scandinaves et nordiques sur l’Europe du Sud et vice versa, notamment dans les récits de voyage (Hermann Bang, Ernest Renan …) ou l’imagerie populaire (iconographie des Lapons par exemple) ;

circulation des motifs artistiques et musicaux entre le Nord et le Sud de l’Europe : on peut mentionne le poème eddique du forgeron légendaire Völundr (équivalents Wieland/Weland/Galant dans les traditions germanique, anglo-saxonne et française), qui inspira une esquisse d’opéra à Wagner ;

rôle des échanges diplomatiques, commerciaux (de la Hanse), intellectuels (universitaires/scientifiques) et religieux (en particulier de la Réforme luthérienne) et des conflits militaires dans la diffusion des idées esthétiques et narratives ;

réinventions modernes et contemporaines de ces échanges : réappropriations artistiques, influences dans la culture populaire ou les idéologies politiques, comme le mythe de Thulé. La mythologie scandinave est toujours aimée du public de l’Europe de l’Ouest, notamment Wagner et d’autres au XIXe siècle. Elle est présente dans le genre policier – la trilogie Millenium par exemple ou les polars islandais traduits en français –, la bande dessinée, la musique métal, etc.

L’objectif de ce colloque qui se tiendra à l’Université d’Islande du 19 au 21 mai 2027 est d’examiner ces dynamiques d’interactions et de transfert culturels sur le long terme à travers une approche interdisciplinaire croisant littérature, philologie, histoire et histoire de l’art.

Les propositions de communication (titre et résumé de 300 à 500 mots, accompagnés d’une courte bio-bibliographie) sont à envoyer avant le 31 décembre 2026 à l’adresse suivante : d.buschinger@gmail.com ; florent.gabaude@bambit.de ; petyalvanova@webster.edu

Les communications pourront se faire en français, anglais et allemand.

La publication des actes du colloque se fera dans la revue Études Médiévales éditée par les presses du Centre d’Études Médiévales de Picardie.

Droits d’inscription : 65 EUR.