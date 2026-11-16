Journée d’étude « Imaginaires de la naissance – une épopée taboue »

1er décembre 2026 à partir de 9h

Après deux ans de recherche-création, plusieurs résidences d’écriture puis représentations auprès de professionnels de la scène comme de la santé et un séminaire de recherche, nous vous convions à la journée d’études du projet « Imaginaires de la Naissance ».

La recherche-création menée entre 2024 et 2026 a permis de proposer une représentation de l’accouchement – théâtrale, musicale, organique. Dans cette recherche-création, nous nous sommes appuyés sur le registre épique. Il s’agissait en effet de trouver du représentable, du commun, de l’universel dans l’expérience de l’accouchement. L’épopée, qui permet une transposition du vécu dans ses dimensions métaphoriques, permet-elle d’en faire récit ? Les topoï du voyage, de l’épreuve, des obstacles, des prophéties, de l’acte héroïque permettent-ils de rendre compte de ce « nœud phénoménologique » qu’est l’accouchement ? Permettent-ils de le comprendre comme un rite de passage ? Ces représentations peuvent-elles améliorer son vécu ?

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Programme prévisionnel :

Amphithéâtre de la MSH Paris Nord : accueil à partir de 9h

9h30 Ouverture par Louise Roux et Alice Braun, porteuses du projet

9h40 Alice Braun, Maîtresse de conférences en littérature anglophone – Université Paris Nanterre : « Représenter l’accouchement dans la littérature »

10h Charlotte Danino, Maîtresse de conférences en linguistique – Université Sorbonne Nouvelle

10h20 échanges avec la salle

10h40 pause café

11h Performance de Claire Nacre : « Vaillante vacillante : un chant d’ouverture »

11h20 Amandine Mercier, Maîtresse de conférences en Arts de la scène et du spectacle vivant – Université d’Artois : « Misdirection des accouchements par voie basse dans les arts visuels, scéniques et performatifs : la vaginisation de la scène comme engagement politique »

11h45 Temps d’échanges avec la salle

12h – 14h Déjeuner libre

14h Présentation de la traduction par Alice Braun du recueil La République des mères de Liz Berry : lecture d’extraits par Margot Darvenne, professeure de philosophie et poétesse

14h30 Discussion avec Cloé Korman, autrice du roman Mettre au monde : échange animé par Julie Nouvion, doctorante Université Sorbonne Nouvelle

15h Juliette Arsène-Henry, conférencière en histoire de l’art : « Quand la femme met au monde : Corps exposé, corps occulté, du vécu intime à l’histoire de l’art »

15h20 Despina Liolios, Maîtresse de conférences en anthropologie – Université Paris Nanterre : « Quand la mort s’invite »

15h45 Temps d’échanges avec la salle

16h Clôture par Alice Braun et Charlotte Danino

16h30 Fin de la journée d’études

17h Représentation de L’Épopée-taboue dans l’Auditorium

« 80 milliards de fœtus nés. Pas un vers ». Une épopée taboue.

La comédienne Louise Roux porte son texte à la scène, accompagnée de la percussionniste Isabelle Guidon. Elles font vivre ce moment exceptionnel de la naissance dans un récit aussi drôle que poétique, aussi musical que narratif, aussi fou que documenté.

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Formulaire d’inscription…

Comité d’organisation :

Alice Braun et Louise Roux, porteuses du projet ; Julie Nouvion, coordinatrice de la recherche.