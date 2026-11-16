Reprise des activités du séminaire "Mémoire des espaces de la création" avec une séance consacrée à la cartographie littéraire et aux guides.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Mardi 17 novembre à 13h en ligne: voir QR code sur le programme ou

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/82976276964?pwd=sLp5aYg7sC3GoX9kinvl349U1QaZ7o.1

ID de réunion: 829 7627 6964 Code secret: 396797.