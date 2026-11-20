La disparition progressive de la neige en Europe constitue l’un des bouleversements les plus sensibles des changements climatiques contemporains. Longtemps perçue comme un phénomène cyclique et immuable, la neige se raréfie, fragilisant des économies locales, mais aussi des pratiques et des imaginaires profondément ancrés. Un ouvrage propose une analyse inédite de l’histoire de perte de la neige comme une perte culturelle, du bonhomme de neige au pull de Noël, de la découverte du flocon à la création de neige artificielle en passant par cinégénie de la neige ou le mythe du Yéti. Supervisé par Sophie Corbillé, Emmanuelle Fantin et Sébastien Fevry, Perdre la neige. Histoire d'une métamorphose climatique et culturelle (Champ Vallon) lève le voile sur la profondeur anthropologique de cette matière singulière, et interroge notre expérience intime et collective de l’anthropocène.

Signalons aussi la parution de L'hiver dernier, signé par François Deladarrière pour les photos et Raphaëlle Guidée pour le texte (Éditions 205), qui documente cette catastrophe lente. Quand François Deladerrière se rend dans le Val d’Azun, au cœur des Hautes-Pyrénées, pour photographier l’arrivée de l’hiver, il est saisi par l’étrangeté d’un automne qui s’étire. Les semaines puis les mois passent, jusqu’au printemps où, enfin, le paysage se couvre de blanc. Pour comprendre les émotions qui nous étreignent face au bouleversement des rythmes saison­niers, Raphaëlle Guidée enquête sur les imagi­naires et les récits qui nous lient à l’hiver. Elle raconte les mondes que la neige a façonnés, des glaciers terrifiant les hommes du Moyen Âge aux sommets sublimés par les romantiques, des premières ascensions des alpinistes à l’âge d’or des sports d’hiver, jusqu’à l’agonie silencieuse des « neiges éternelles ».

Rappelons, plus haut dans le temps, le volume collectif publié par Ph. Kaenel, D. Kunz Westerhoff : Neige, blanc, papier. Poésie et arts visuels à l'âge contemporain (MétisPresses), qui était venu nous rappeler que la neige, dans ses dimensions optiques, chromatiques et plastiques, dans ses états instables et variables, constitue l’un des enjeux centraux de l’esthétique contemporaine.