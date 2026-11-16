Dès les années 1970, l’historienne Anne-Marie Sohn s’est intéressée aux rôles féminins dans la vie privée. Le genre est utile si l’on prend en compte sa dimension matérielle, croisée avec les rapports sociaux de classe, ainsi que sa dimension relationnelle, en lien avec les masculinités

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Élève d’Annie Kriegel et de Maurice Agulhon, Anne-Marie Sohn a d’abord enseigné en classes préparatoires et à l’université de Rouen, avant de devenir professeure d’histoire contemporaine à l’École normale supérieure de Lyon.

Spécialiste de l’histoire des femmes, du genre et des masculinités, ainsi que de l’histoire de la vie privée et des jeunes, elle a publié de nombreux ouvrages, notamment :

Chrysalides. Femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles) (Publications de la Sorbonne, 1996) ;

Du premier baiser à l’alcôve. La sexualité des Français au quotidien, 1850-1950 (Aubier, 1996) ;

Âge tendre et tête de bois. Histoire des jeunes des années 1960 (Hachette Littérature, 2001) ;

« Sois un homme ! » La construction de la masculinité au XIXe siècle (Seuil, 2009) ;

Une histoire sans les hommes est-elle possible ? Genre et masculinités (ENS Éditions, 2013) ;

La Fabrique des garçons (Textuel, 2015).