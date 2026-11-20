Les boucles temporelles sont devenues un élément récurrent de la fiction : boucles de répétition, qui piègent des personnages dans un temps itératif, ou boucles causales, qui se manifestent par des prophéties auto-réalisatrices et des paradoxes temporels. Un double numéro de la revue Otrante supervisé par Hélène Machinal, Denis Mellier et Jessy Neau explore les "Boucles. Voyages temporels et paradoxes causaux" à travers divers médiums, notamment le roman, le jeu vidéo, la bande dessinée, le cinéma et les séries. Le dossier montre que ces boucles temporelles servent de laboratoires narratologiques et de figures de pensée, soulevant des questions philosophiques sur la subjectivité et des dilemmes éthiques liés aux choix individuels, que ce soit face aux tragédies de l’Histoire ou dans nos relations avec la technologie. Le sommaire est accessible en ligne sur Cairn via Fabula…