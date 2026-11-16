Otrante, n° 57-58 : "Boucles. Voyages temporels et paradoxes causaux" (dir. Hélène Machinal, Denis Mellier, Jessy Neau)
Les boucles temporelles sont devenues un élément récurrent de la fiction. On en distingue deux types principaux : les boucles de répétition, qui piègent des personnages dans un temps itératif, et les boucles causales, qui se manifestent par des prophéties auto-réalisatrices et des paradoxes temporels. Ce double numéro d’Otrante explore ces grandes catégories de constructions temporelles à travers divers médiums, notamment le roman, le jeu vidéo, la bande dessinée, le cinéma et les séries.
Selon les genres et les récits, les formes des boucles temporelles varient considérablement : elles peuvent être ouvertes ou fermées, en pli ou en spirale, durer quelques secondes ou des siècles, et s’étendre sur différentes échelles, du temps d’un épisode de série à l’ensemble d’un cycle de science-fiction. Les boucles temporelles peuvent être comiques ou tragiques, souvent teintées de nostalgie. Elles servent de laboratoires narratologiques et de figures de pensée, soulevant des questions philosophiques sur la subjectivité et des dilemmes éthiques liés aux choix individuels, que ce soit face aux tragédies de l’Histoire ou dans nos relations avec la technologie.
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Introduction. Boucles temporelles et paradoxes causaux
Par Hélène Machinal, Denis Mellier et Jessy Neau
Paradoxes temporels. Destructeurs ou créateurs de monde ?
I. Boucles et réfractions historiques
Si Schrödinger… Réflexions sur l’uchronie
Par Éric Puisais
Moorcock et Vermes : quand le Christ n’est jamais venu et qu’Hitler ressuscite…
Le palindrome comme écriture de l’histoire. À propos de « non », ou la vaine gloire de commander (Manoel de Oliveira, 1990)
Par Alice Letoulat
II. Quand les cycles font boucles
Mégaboucles cycliques en fantasy : esquisse d’une typologie
Par Anne Besson
Imbouclables boucles. Évolutions des boucles temporelles sérielles télévisuelles
Par Florent Favard
Deadpool… ou deadloop ?. Comment sortir de la boucle temporelle du MCU et sauver sa propre fiction ?
Par Stella Louis
III. Boucles, itérations, récurrences
Des boucles aux voyages dans le temps : le cas de The Lazarus Project
Par Hélène Machinal
Les boucles interactives dans le jeu vidéo The Last of Us Part II. Clés de voûte d’une dissertation sur le traumatisme
Par Nicole Bastin
Deathloop : Le fonctionnement narratif et vidéoludique d’une boucle temporelle aliénante
Par Marc Ang-Cho
Boucles causales, visioconférence et écrans en abîme dans le film Deux minutes plus tard. La latence au quotidien
IV. Boucles, bifurcations, nostalgie
Une vie aux sentiers qui bifurquent
Origines du désir : sur la mécanique nostalgique des boucles temporelles
Slipstream dans les arts visuels autochtones
Le récit antéchronologique : entre régression, nostalgie, et possibles bifurcations
Par Jessy Neau
Hitchcock 24/24 : les cernes et le permanent
Par Denis Mellier
Refaire des bords de fleuve : la quasi-gémellité de Fred Vargas
Par Alistair Rolls
Tourner en boucle. Quand la tempête de neige brouille les pistes du temps et de l’espace
Par Charlotte Krauss
La boucle temporelle : mise en échec du joueur démiurge ?
Par Manon Guerif
Déjà-vu, Déjà-mort : hantologie des boucles temporelles autotéliques télésérielles
Par Elaine Després
Déesse la mère : inversion et subversion de l’autorité religieuse patriarcale dans The Power de Naomi Alderman (2016)
Par Lisa Haristoy
Compte-rendu
Guillaume Baychelier, Viandes, chairs et corps vidéoludiques, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2025 (136 p.).
Par Alexis Guerinaud
Contributeurs et contributrices
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Date de parution : 07/10/2026
Date de mise en ligne : 16/11/2026