Les boucles temporelles sont devenues un élément récurrent de la fiction. On en distingue deux types principaux : les boucles de répétition, qui piègent des personnages dans un temps itératif, et les boucles causales, qui se manifestent par des prophéties auto-réalisatrices et des paradoxes temporels. Ce double numéro d’Otrante explore ces grandes catégories de constructions temporelles à travers divers médiums, notamment le roman, le jeu vidéo, la bande dessinée, le cinéma et les séries.

Selon les genres et les récits, les formes des boucles temporelles varient considérablement : elles peuvent être ouvertes ou fermées, en pli ou en spirale, durer quelques secondes ou des siècles, et s’étendre sur différentes échelles, du temps d’un épisode de série à l’ensemble d’un cycle de science-fiction. Les boucles temporelles peuvent être comiques ou tragiques, souvent teintées de nostalgie. Elles servent de laboratoires narratologiques et de figures de pensée, soulevant des questions philosophiques sur la subjectivité et des dilemmes éthiques liés aux choix individuels, que ce soit face aux tragédies de l’Histoire ou dans nos relations avec la technologie.

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Sommaire

Introduction. Boucles temporelles et paradoxes causaux

Par Hélène Machinal, Denis Mellier et Jessy Neau

Paradoxes temporels. Destructeurs ou créateurs de monde ?

Par Françoise Lavocat

I. Boucles et réfractions historiques

Si Schrödinger… Réflexions sur l’uchronie

Par Éric Puisais

Moorcock et Vermes : quand le Christ n’est jamais venu et qu’Hitler ressuscite…

Par Isabelle Rachel Casta

Le palindrome comme écriture de l’histoire. À propos de « non », ou la vaine gloire de commander (Manoel de Oliveira, 1990)

Par Alice Letoulat

II. Quand les cycles font boucles

Mégaboucles cycliques en fantasy : esquisse d’une typologie

Par Anne Besson

Imbouclables boucles. Évolutions des boucles temporelles sérielles télévisuelles

Par Florent Favard

Deadpool… ou deadloop ?. Comment sortir de la boucle temporelle du MCU et sauver sa propre fiction ?

Par Stella Louis

III. Boucles, itérations, récurrences

Des boucles aux voyages dans le temps : le cas de The Lazarus Project

Par Hélène Machinal

Les boucles interactives dans le jeu vidéo The Last of Us Part II. Clés de voûte d’une dissertation sur le traumatisme

Par Nicole Bastin

Deathloop : Le fonctionnement narratif et vidéoludique d’une boucle temporelle aliénante

Par Marc Ang-Cho

Boucles causales, visioconférence et écrans en abîme dans le film Deux minutes plus tard. La latence au quotidien

Par Anthony Morin-Hébert

IV. Boucles, bifurcations, nostalgie

Une vie aux sentiers qui bifurquent

Par Jean-François Chassay

Origines du désir : sur la mécanique nostalgique des boucles temporelles

Par Louis-Paul Willis

Slipstream dans les arts visuels autochtones

Par Jean-Jacques Defert

Le récit antéchronologique : entre régression, nostalgie, et possibles bifurcations

Par Jessy Neau

V. Boucles, oublis, errances

Hitchcock 24/24 : les cernes et le permanent

Par Denis Mellier

Refaire des bords de fleuve : la quasi-gémellité de Fred Vargas

Par Alistair Rolls

Tourner en boucle. Quand la tempête de neige brouille les pistes du temps et de l’espace

Par Charlotte Krauss

La boucle temporelle : mise en échec du joueur démiurge ?

Par Manon Guerif

Conclusion

Déjà-vu, Déjà-mort : hantologie des boucles temporelles autotéliques télésérielles

Par Elaine Després

Varia

Déesse la mère : inversion et subversion de l’autorité religieuse patriarcale dans The Power de Naomi Alderman (2016)

Par Lisa Haristoy

Note de lecture

Compte-rendu

Guillaume Baychelier, Viandes, chairs et corps vidéoludiques, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2025 (136 p.).

Par Alexis Guerinaud

Contributeurs et contributrices

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Date de parution : 07/10/2026

Date de mise en ligne : 16/11/2026