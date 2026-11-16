L'interculturalisme au théâtre a souvent fait l'objet de considérations euphoriques ou, au contraire, pessimistes, selon qu'on le considérait comme le gage d'une rencontre fertile entre les pratiques de la scène ou comme l'ultime avatar d'un orientalisme qui n'en finit pas de se réinventer. Ce numéro propose, à travers plus d'une quinzaine de contributions scientifiques, de restituer une épaisseur aux notions d'Orient et d'Occident quand elles sont mobilisées pour le théâtre, en les situant dans le temps et dans l'espace et en soulignant la dynamique qui les travaille en tant qu'artefacts certes produits par les imaginaires, mais aux conséquences bien réelles. Il s'agit d'interroger les interactions et la collaboration, harmonieuse ou conflictuelle, entre les imaginaires d'un Orient et d'un Occident théâtraux mis face à face, pour déjouer les filiations et appartenances souvent simplistes qu'on leur assigne et en faire miroiter les rebonds, d'un côté à l'autre de la scène eurasienne. Le dossier présenté ici est complété par quelques analyses de récentes créations de la scène contemporaine, et un dialogue entre Blandine Masson, directrice des fictions à France Culture, Julien Gaillard, auteur, et Laure Egoroff, réalisatrice.