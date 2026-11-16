À travers 20 exercices progressifs, cet ouvrage invite à explorer les outils essentiels du théâtre: la voix, le corps, l’écoute et l’imaginaire. Chaque activité, facile à réaliser, favorise la prise de parole, la confiance en soi et la créativité dans un cadre collectif et bienveillant.
Conçu pour celles et ceux qui souhaitent intégrer le théâtre dans leur enseignement au quotidien, l’ouvrage propose, pour chaque exercice, une capsule vidéo illustrant sa mise en œuvre concrète en classe.
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Sommaire
Le théâtre, un outil au service de l’enseignement
Préface
Se concentrer, s’échauffer, se mettre en voix
Se détendre
Je m’appelle…
Diction
Sa-mou-rai
Compter de 1 à 9
Bienvenue
Chorégraphie
Marcher dans l’espace
Corps et rythme
Écoutez-moi!
Prendre la parole devant les autres et jouer
J’ai décidé de…
C’est important pour moi
Traduction simultanée
Chaise qui colle
Débat d’idées
S’il vous plait !
Répliques
Wo ist der Bahnhof?
Vous savez quoi?
Leadership.
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Revue de presse (éditeur) :
Classe en scène 26/03/2026 Magazine LIVRESUISSE
La sélection du mois 01/03/2026 Résonances