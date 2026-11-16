À travers 20 exercices progressifs, cet ouvrage invite à explorer les outils essentiels du théâtre: la voix, le corps, l’écoute et l’imaginaire. Chaque activité, facile à réaliser, favorise la prise de parole, la confiance en soi et la créativité dans un cadre collectif et bienveillant.

Conçu pour celles et ceux qui souhaitent intégrer le théâtre dans leur enseignement au quotidien, l’ouvrage propose, pour chaque exercice, une capsule vidéo illustrant sa mise en œuvre concrète en classe.

Quelques pages & extraits…

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Sommaire

Le théâtre, un outil au service de l’enseignement



Préface



Se concentrer, s’échauffer, se mettre en voix



Se détendre

Je m’appelle…

Diction

Sa-mou-rai

Compter de 1 à 9

Bienvenue

Chorégraphie

Marcher dans l’espace

Corps et rythme

Écoutez-moi!



Prendre la parole devant les autres et jouer



J’ai décidé de…

C’est important pour moi

Traduction simultanée

Chaise qui colle

Débat d’idées

S’il vous plait !

Répliques

Wo ist der Bahnhof?

Vous savez quoi?

Leadership.

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Revue de presse (éditeur) :

Classe en scène 26/03/2026 Magazine LIVRESUISSE

La sélection du mois 01/03/2026 Résonances