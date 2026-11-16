Pour retracer le parcours extraordinaire de Loukian Vladykine (2026-2088), nous avons demandé au directeur des bibliothèques de l’École normale supérieure de revenir sur la vie

"Dans l’entrepôt de Marne-la-Vallée, il y avait des millions de livres, plusieurs dizaines de kilomètres de rayonnages et, pendant longtemps, un seul lecteur : Loukian Vladykine. L’homme y avait installé un lit de camp, une bouilloire électrique et un vieux fauteuil dont il avait remplacé lui-même le rembourrage. Il connaissait assez bien les systèmes de surveillance pour savoir à quels moments les caméras ne fonctionnaient plus. Il avait également appris à reconnaître, au bruit de leurs pas, les rares visiteurs qui venaient jusqu’à lui. Il n’était pas particulièrement sociable, mais il avait une excellente mémoire des livres.

Vladykine est mort le 13 mai 2088. Il avait 61 ans. Sa disparition ne suscita guère d’émotion publique. Pourtant, une bonne partie de ceux qui avaient contribué au renouveau intellectuel et politique de la France au milieu du siècle lui devait quelque chose. Certains lui devaient leur formation, d’autres leurs convictions, et quelques-uns, peut-être, leur carrière. Il n’avait jamais enseigné dans une université, publié un ouvrage ou occupé de fonction officielle. Il avait simplement conservé des livres à une époque où presque personne ne souhaitait plus les lire. […]"

Lire la suite…