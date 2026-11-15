Session d'information sur la maîtrise en études françaises et francophones à l'Université de Victoria
Publié le par Léo Mesguich (Source : Pierre-Luc Landry)
La section des études françaises et francophones de la School of Languages, Linguistics and Cultures de l'Université de Victoria organise une séance d'information en ligne le lundi 30 novembre 2026 à 9h00 (UTC-7) à propos de son programme de maîtrise interdisciplinaire.
Les étudiant·es intéressé·es à en apprendre davantage sur le programme, qui offre une option thèse et une option projet en plus d'une concentration facultative en Cultural, Social, and Political Thought, sont invité·es à s'inscrire pour obtenir le lien de connexion de la réunion virtuelle en visitant l'adresse bit.ly/maitrise-uvic-2027.