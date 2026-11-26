Les éditions Desjonquères, qui connaissent une deuxième vie, inaugurent une nouvelle collection vouée à l'esthétique : "Écrire l'art", et placée sous la direction de Nathalie Kremer. Les deux premiers titres viennent de paraître : les Pensées détachées sur la peinture de Diderot, dans une édition établie par Nathalie Kremer, un recueil publié en 1881 qui n'avait encore jamais fait l'objet d'une édition séparée, où le philosophe explore avec une malice acquise durant un quart de siècle de journalisme artistique les questions clefs de l’art comme la beauté, la composition, le goût. Et Le Problème des musées et autres pièces sur l'art, présentées par Marc Escola, car le poète n’aimait pas les musées, "ces solitudes cirées, qui tiennent du temple et du salon, du cimetière et de l’école" (sommes-nous sûrs de les aimer vraiment ?). Un troisième titre est à paraître au seuil de l'année prochaine : l'essai de David Levi Strauss, La photographie, entre voir et croire, qui nous invite à repenser notre rapport aux images à une époque où leur crédibilité semble plus fragile que jamais, mais où leur pouvoir de conviction demeure intact.

(Illustr. : Projet pour la transformation de la grande galerie du Louvre, Hubert Robert , 1796, Musée du Louvre)