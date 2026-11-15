Emmanuelle Loyer, Françoise Dolto

Icône de la cause des enfants, pédiatre et psychanalyste qui connut sur le tard la célébrité — et les caricatures qui l’accompagnent —, Françoise Dolto (1908-1988) demeure une figure aussi puissante qu’énigmatique. Prenant appui sur un véritable trésor documentaire (correspondances, écrits personnels, dossiers cliniques, archives radiophoniques), cette première biographie restitue une vie de femme traversée par les bouleversements du temps : les deux guerres mondiales, les transformations de la famille, de l’enfance et de la condition féminine, l’essor de la psychanalyse, l’avènement des médias de masse et des nouvelles formes de parole publique.

Cette enquête étonnante nous conduit de la jeune bourgeoise, endeuillée puis empêchée, qu’était Françoise Marette à la figure médiatique de la psychanalyse qu’est devenue Françoise Dolto. Elle décrit son compagnonnage avec Lacan, ses prises de position pionnières comme ses innovations cliniques. Elle éclaire, surtout, une trajectoire et une œuvre toutes deux consacrées à faire reconnaître l’enfant comme sujet. Ni hagiographie ni procès, ce récit du « cas Dolto » dessine une vaste histoire culturelle, intime et sensible de la France du XXᵉ siècle.

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