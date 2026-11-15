Lire l'érotisme : une grande enquête en ligne

Lire l'érotisme : lancement d'une grande enquête en ligne à destination des lecteurs et lectrices de livres érotiques (romans, BD, mangas, poésie, nouvelles…), dans le cadre d'une thèse sur la place et le traitement de la littérature érotique en bibliothèques de lecture publique, menée par Ingrid Fernando à l’Université Bordeaux-Montaigne (laboratoire Plurielles), sous la direction d’Olivier Bessard-Banquy et la codirection de Raphaëlle Bats.

Cette enquête, ouverte jusqu'au 30 avril 2027 aux personnes majeures ayant lu plusieurs livres érotiques, vise à mieux connaître un lectorat encore peu étudié, mais aussi à observer le rôle des bibliothèques dans l’accès aux oeuvres érotiques.

Si vous souhaitez diffuser cette enquête auprès de vos lecteurs, usagers, étudiants ou toute autre personne susceptible d’être concernée, envoyez un mail à ingrid.fernando[at]etu.u-bordeaux-montaigne.fr, pour recevoir les affiches et visuels de diffusion.

Lien du questionnaire anonyme (10 à 15 minutes) : https://s2.sphinxonline.net/tiny/a/mc7zq2ri