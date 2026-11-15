Lorand Gaspar, Restitutio in integrum (Târgu Mureș, Roumanie)

Lorand Gaspar, Restitutio in integrum

Colloque organisé par l’Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie « George Emil Palade » de Târgu Mureș (UMFST), Roumanie, dans le cadre du projet CNCS-UEFISCDI n° PN-IV-P2-2.1-TE-2023-0108, au titre du PNCDI IV.

Argumentaire général

Les 27-28 février 2025, à l’occasion du centenaire de la naissance, l’UMFST « G.E. Palade » de Tirgu Mures accueillait le colloque international De la parole au corps du monde. Lorand Gaspar à la croisée des langues, des cultures et des disciplines. Loin d’avoir epuisé les approches, l’œuvre de Gaspar continue à soulever des questions, susceptibles de lui assurer une Restitutio in integrum, selon l’acception humaniste du concept. Gaspar reste le créateur universel qui a transgressé tant les frontières physiques que langagières, dans un déplacement des lignes et des limites, par l’instauration d’un dialogue vif et viscéral entre plusieurs mondes et modes de création.

Ses racines sont bien ancrées dans la Transylvanie, région historique légendaire, caractérisée par le multiculturalisme, le plurilinguisme et l’éclectisme. La Transylvanie (Ultra silvam au XIe siècle, Transilvania, Ardeal, Siebenbürgen, Erdély), « le pays au-delà des forêts », est connue aussi pour la région des « Sept Citadelles » (en allemand, Burgen), sept villes fortifiées par les collons allemands au XIIe siècle. Cet espace d’origine est le résultat de la rencontre de l’autre, de la cohabitation culturelle et linguistique, ce qui pourrait expliquer le nomadisme intellectuel et l’exil de Loránd Gaspar. Le choix de vivre dans différents espaces géographiques et culturels, d’écrire sa création en français, ne devraient pas être interprétés comme une rupture mais comme continuité et extension de sa condition originaire transylvaine. Il s’agit, en effet, d’un territoire de passage, de marges, de limites effacées, qui habitent et traversent viscéralement le poète et sa création littéraire.

Ce colloque se donne pour but de revisiter la création gasparienne dans sa dimension multiculturelle et plurilingue mais aussi selon la dynamique thérapeutique et traductologique.

Son geste d’écrire va de pair avec le geste de care et la pratique chirurgicale infuse le monde sensible de sa création (poésie ou prose). La réparation symbolique s’opère au niveau des corps et des identités brisés, dans le royaume des fêlures. Tout en explorant le côté matériel de son art dans sa complexité (écriture clinique, poétique de la note, traduction ou écriture thérapeutique), ce colloque convie à porter un regard sur la manière dont Gaspar crée un espace poétique de l’altérité qui devient espace thérapeutique.

Axes de questionnement possibles :

1. Des origines transylvaines au plurilinguisme : art et traduction dans la création de Lorand Gaspar

Cet axe d’étude invite à interroger les racines culturelles, historiques et linguistiques transylvaines qui sous-tendent l’art de Lorand Gaspar, tout en mettant en lumière la construction d’une identité créatrice fragmentée et multiforme, hybride. On tentera de montrer comment la rencontre de l’autre grâce à l’exil, aux voyages et au plurilinguisme se sédimentent dans une création à portée universelle. Plus encore, on reviendra sur les figures du poète-médecin et du poète-traducteur et donc au double combat que Gaspar a mené : contre la maladie et contre les contraintes linguistiques. On s’intéressera à la condition du médecin qui utilise les mots pour apaiser les maux, dans une double perspective : Gaspar traducteur, mais aussi Gaspar traduit en différentes langues.

2. L’agentivité de la création gasparienne : écriture clinique, poétique de la note et éthique du care

Au cœur de l’art de Gaspar est placée la matière vive car son attention porte sur tout ce qui témoigne de la vie. Cette piste de recherche examine l’agentivité de l’écriture gasparienne, c’est-à-dire son pouvoir d’agir et de transformer, aspect qui traverse toute sa création, y compris la pratique du journal de note. Dans la perspective des théories éthiques du care, nous allons mettre en lumière comment Gaspar montre la vulnérabilité du vivant et en devient son récepteur, par l’intermédiaire de la poétique de la note.

3. L’écriture thérapeutique : au croisement de la clinique chirurgicale, du langage et de la bibliothérapie

Chez Gaspar, le trauma du corps est exploré aussi par le verbe sensible, et certains écrits gaspariens ont une valeur réparatrice pour les étants trouvés à la recherche du sens et de la gestion des émotions dans leur parcours curatif. À cet effet, on se propose d’examiner la portée bibliothérapeutique de sa création. Il suffit de parcourir Feuilles d’hôpital, pour comprendre combien ce livre apporte un soutien dans la prise de conscience de l’état de maladie et un soulagement dans l’accompagnement de la douleur et de la souffrance. En ce sens, les communications sont invitées à interpeller les dimensions neurobiologique et physiologique qui abreuvent l’imaginaire poétique.

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Modalités de soumission :

Les propositions de communication (300 mots environ) accompagnées d’une brève biobibliographie doivent être envoyées conjointement à corina.bozedean@umfst.ro et à iringocora@gmail.com, avant le 15 janvier 2027

Notification des propositions retenues : le 15 février 2027

Le colloque se tiendra en format hybride à l’Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie « George Emil Palade » de Târgu Mureș (UMFST) les 15, 16 avril 2027.

Les communications retenues seront publiées dans un ouvrage collectif.

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Comité scientifique

MARIE-ANTOINETTE BISSAY, Université de Pau et des Pays de l’Adour

SIMONA POLLICINO, Université Roma Tre

GYIMESI, TIMEA, Université de Szeged

PATRICIA GASPAR, Université de la Sorbonne (émérite) et fille du poète

ANCA SIN, Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie, « George Emil Palade » de Târgu Mureş.

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Comité d’organisation

Corina BOZEDEAN, maître de conférences, Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie, « George Emil Palade » de Târgu Mureş

Georgeta FODOR, maître de conférences, Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie, « George Emil Palade » de Târgu Mureş

Andreea POP, chargée de cours, Université de Médecine, Pharmacie, Sciences et Technologie, « George Emil Palade » de Târgu Mureş

Iringó CORA, chargée de cours, Université « Transilvania », Braşov.