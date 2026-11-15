Appel à candidatures bénévoles pour le comité éditorial de la revue Études Digitales

Appel à candidatures : membre du comité éditorial (F/H)

À l’occasion de son dixième anniversaire, la revue Études digitales procède aux renouvellement partiel de ses instances scientifiques. Elle sollicite des candidatures pour son Comité Editorial.

https://classiques-garnier.com/etudes-digitales.html

https://etudes-digitales.fr/

Contexte et ligne éditoriale

Qualifiante en section 71 du CNU (Sciences de l’Information et de la Communication), la revue Études Digitales analyse les technologies numériques non comme de simples outils neutres, mais comme des dispositifs socio-techniques producteurs de connaissances, de normes, de valeurs et de formes d’autorité. Le choix du terme « digital » n’est pas un anglicisme. Rapporté à son étymologie latine (digitus, le doigt), il désigne l’inscription corporelle des techniques de calcul, d’écriture et de mémoire. Ainsi, bien au-delà de leur dimension computationnelle, la revue s’attache à analyser ces phénomènes dans leur matérialité.

Créée en 2016, forte de vingt numéros parus, elle s’est affirmée comme un lieu d’élaboration d’une pensée critique du numérique. Son programme articule les SIC, les Digital Studies et les STS.

Dans une perspective SIC, la revue étudie les acteurs, les notions et les concepts, les dispositifs, les productions et les usages relatifs aux processus de médiation et de médiatisation. Elle s’attache aux formes nouvelles qu’induit la numérisation croissante de nos activités communicationnelles et discursives. Elle examine aussi la manière dont l’automatisation portée par l’intelligence artificielle transforme ces activités et les institutions qui les encadrent.

Dans le prolongement de la philosophie de la technique et des Digital Studies, la revue porte le regard sur les plateformes, les algorithmes, les données, les infrastructures et les économies de l’attention. Elle s’appuie pour cela sur la théorie de la grammatisation, entendue comme processus historique d’extériorisation et de formalisation des mémoires et des savoirs, qui modifie les conditions de l’interprétation à l’ère du calcul. En s’appuyant sur les formes littéraires et artistiques, le revue interroge également les imaginaires et les récits de la technique.

Enfin, en dialogue avec les STS, la revue analyse les réseaux sociotechniques au moyen de méthodes interdisciplinaires. Il s’agit de saisir comment le numérique reconfigure la production des connaissances, les formes d’agencement et les controverses qui les accompagnent, ainsi que les enjeux politiques, à l’heure de l’extension planétaire de la technoscience.

L’arrivée de l’IA renouvelle profondément ces questions. C’est dans cette perspective que la revue publie un Manifeste pour les études digitales, qui sera présenté lors de sa Journée scientifique du 2 décembre 2026 à l’Institut d’études avancées de Paris, et qu’elle ouvre aujourd’hui son comité éditorial.

Missions

Le Comité Editorial travaille aux côtés de la Direction de la revue et de son Conseil Scientifique. Ses membres sont appelés à :

Stratégie éditoriale : contribuer à la réflexion sur les orientations de la revue, notamment dans le cadre de sa transition vers un modèle entièrement numérique et en accès ouvert.

Programmation : être force de proposition sur les thématiques des futurs numéros.

Évaluation : réaliser des évaluations en double aveugle des manuscrits soumis, ou aider à identifier des relecteurs externes spécialisés.

Coordination : proposer, initier ou codiriger des numéros, des dossiers thématiques ou des rubriques.

Profil recherché

Statut : enseignante-chercheuse ou enseignant-chercheur, chercheuse ou chercheur, docteure ou docteur dans les disciplines concernées.

Vision scientifique : intérêt marqué pour une réflexion critique, épistémologique et interdisciplinaire sur les mutations techniques et culturelles contemporaines.

Engagement : volonté de s’investir activement dans la vie et le rayonnement de la revue.

Conditions du mandat

Statut : activité scientifique académique, bénévole.

Durée : mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Charge de travail : participation aux réunions du comité éditorial (deux par an), une à deux évaluations en double-aveugle par an.

Dossier de candidature

Les dossiers sont à adresser par courriel, avant le 20 novembre 2026, à : etudes.digitales.infos@gmx.fr, avec pour objet « Candidature comité éditorial – NOM Prénom ».

Le dossier, en un seul fichier PDF, comprendra :

un curriculum vitæ synthétique (une page maximum) mettant en valeur vos axes de recherche et vos principales publications ;

une note d’intention (une page maximum) indiquant comment vous vous situez par rapport à l’articulation SIC / Digital Studies / STS, les thématiques que vous souhaiteriez porter et votre vision d’Études digitales.

La revue est attentive à la diversité des institutions, à l’ouverture internationale et francophone ainsi qu’à la parité au sein de ses instances.

Les réponses seront communiquées le 20 novembre 2026 et la composition du nouveau comité sera annoncée lors de la Journée scientifique du 2 décembre 2026 ici : https://www.eventbrite.com/e/2003372553236 (inscription obligatoire).