Orientalismes au féminin (MSH Clermont-Ferrand)

COLLOQUE INTERNATIONAL :

ORIENTALISMES AU FEMININ

Organisé par le CELIS (Centre de Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique), Université Clermont Auvergne

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Programme :

Jeudi 19 novembre 2026

9h30 Accueil des participants

Ouverture du colloque : Yvan Daniel (CELIS, UCA) et Oriane Chevalier (Université de Fudan/CELIS, UCA)

Session 1 : XIXe siècle et Belle Époque

10h00 Ylenia De Luca (Université de Bari Aldo Moro, Italie) : L’Orient réinventé : voix et visions féminines chez Olympe Audouard et Hubertine Auclert.

10h30 Ahleme Charfeddine (Université de Gafsa, Tunisie) : L’Orientalisme de la dépossession : les paradoxes de l’émancipation chez Isabelle Eberhardt (1877-1904).

11h00 Edwige Crucifix (Bryn Mawr College, États-Unis) : Situer l’orient lesbien : relations saphiques dans l’oeuvre des voyageuses de la Belle Époque.

Session 2 : Orientalismes savants

14h Lisa Frankel (Université de Picardie Jules-Verne) : Dispositifs littéraires orientalistes et savoirs genrés chez Lady Mary Wortley Montagu et Madame de Genlis.

14h30 Michèle Sellès Lefranc (IMAF/EHESS Aubervilliers) : Parcours de femmes au Maghreb entre orientalisme artistique et savant, du déni à la reconnaissance, après déconstruction et inventaire.

15h Céline Barral (Université Bordeaux Montaigne) : Aurait-il « fallu être carmélites » (Étiemble) ? Michelle Loi, Martine Vallette-Hémery, Liang Pai-tchin face au « mal de vérité » (Coquio) des années 1970.

Session 3 : Orientalisme(s) chorégraphique et photographique

16h00 Aya Chriki (Université Rennes 2) : Ceci n’est pas Kuchuk Hanem : ou comment les femmes artistes photographes de la région SWANA exilées en France se sont réapproprié leur image.

16h30 Joris Llobéres (Ville de Paris, CY-INSEI, Sorbonne Université) : Samia Gamal et le cinéma colonial français : perspectives sociomusicologiques de la personna d’une danseuse orientale.

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Vendredi 20 novembre 2026

Session 4 : Intermédialité(s) orientaliste(s)

9h00 Nadia Hamidou-Benkalfate (Institut PGE-PGO) : Femmes d’Alger dans leur appartement, le regard d’Assia Djebar sur l’orientalisme.

9h30 Manon Larraufie Serroukh (Université Bordeaux Montaigne) : Le Maroc vu par les artistes espagnoles entre 1880 et 1936 : de l’orientalisme structurel à la transgression en peinture et en littérature.

10h00 Soraya Baccouche (Université de Strasbourg) : Des·orientalisme·s : plasticité de la notion d’Orient et femmes chorégraphes du début du XXème siècle.

Session 5 : Postures féminines en Orient : entre subversion et domination

11h00 Laurence Chamlou (Université de Reims Champagne-Ardenne) : L’orientalisme au féminin à travers les récits de voyage en Perse de Gertrude Bell et Ella Sykes, Persian Pictures (1894) et Through Persia on a Side-Saddle (1896).

11h30 Marion Lagrange (Université Bordeaux Montaigne) : Être femme et se faire une place dans l’Orient. Aline de Lens (1881-1925), de la langue au pinceau, de l’argile à la plume

Session 6 : Extrême-Orientalisme(s)

14h00 Duarte Drumond Braga (CEHUM, Université du Minho, Portugal) : The Extreme Orient in Miniature: Exoticism, Femininity, and Decorativism in Tamagnini’s Lin-Tchi-Fa.

14h30 Tomoe Kumojima (Université des femmes de Nara, Japon) : Transpacific Aesthetic Diplomacy by Anglo-American Women Orientalists during and after the Russo-Japanese War.

15h30 Marion Sergent (Centre André Chastel, CNRS, Sorbonne Université) : « Être une interprète de l’Est » : intermédialité et orientalisme chez Louise Janin et Maria Lorenzini.