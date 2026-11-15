Transmettre l’expérience du réel collectif . Ecrits de femme à la première personne en France et en Italie de 1945 à nos jours (Le Mans)

« Transmettre l’expérience du réel collectif ».

Écrits de femme à la première personne en France et en Italie de 1945 à nos jours.

Colloque ICP/LMU (3.LAM) 26-27 novembre

Colloque international co-organisé par Clélie Millner (MCF Littérature comparée, ICP, Unité de Recherche « Religion, Culture et Société »- EA 7403) et Sylvie Servoise (PR Littérature comparée, Le Mans -Université, 3L.AM).

Le colloque se déroulera, en présentiel uniquement, les 26 et 27 novembre 2026 à l’ICP, 74 rue de Vaugirard, Paris 6è, en salle B30 (Maison de la Recherche).

Entrée libre, sur inscription : billetweb.fr/colloque-experience-du-reel-collectif.

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Programme

Jeudi 26 novembre

13h30 : Accueil

14h : Introduction du colloque par Sylvie Servoise et Clélie Millner

« Je » multiples et polyphoniques

14h20 Franca Bruera (Professoressa Ordinaria di Letteratura francese, Università di Torino) : « La construction relationnelle du sujet chez Simone de Beauvoir »

14h45 Valeria Sperti (Professoressa Ordinaria di Letteratura francese, Università di Napoli Federico II) : « Du récit de soi à la condition des femmes : la pensée de Nancy Huston »

15h10 : Discussion

Réflexions comparatistes autour de Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon :

15h55 Gaëlle Debeaux (Maîtresse de Conférence en littérature comparée, Université Rennes 2) : « Défaire la hantise par les archives : l’enquête (auto)biographique pour dévoiler le système au cœur de l’intime chez Adèle Yon et Nadia Terranova »

16h20 Barbara Servant (Maîtresse de Conférence en littérature comparée, Université Versailles Saint Quentin, Paris Saclay) « « Je, elle, nous ». Enquêter sur les figures qui nous hantent. Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth et Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata : Mia madre, un caso di cronaca »

16h45 Valentine Auvinet (ATER en littérature comparée, Université Clermont-Ferrand): « « C’est ainsi que naissent les fous » (Alda Merini). Déconstruction du mythe de la « folle furieuse » et fabrication d’un savoir intime sur la folie chez Adèle Yon et Alda Merini »

17h10 : Discussion.

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Vendredi 27 novembre

9h : Accueil

Ecriture essayistique de l’expérience

9h20 Clélie Millner (Maîtresse de Conférence en littérature comparée, ICP) : « « A questo ‘io’ viene chiesta una stretta e profonda intimità col reale » : la via negativa des écrits essayistiques de Natalia Ginzburg »

9h45 Silvia Riva (Professoressa Ordinaria di Letteratura francese, Università degli Studi, Milano) « Lettre à un(e) inconnu(e) de Gina Pane : expérience collective à la première personne. »

10h10 Paula Lorelle (Maîtresse de Conférence philosophie, ICP) : « Repenser le discours philosophique avec Beauvoir : l’ambiguïté de la vie contre l’opposition de l’universel et du particulier »

10h35 : Discussion

Relations à l’autre non-humain

11h30 Aline Lebel (ATER en littérature comparée, ENS de Paris) « Soi-même comme une autre : l’empathie interspécifique chez Elsa Morante et Anna Maria Ortese »

11h55 Marik Froidefond (Maîtresse de Conférence en littérature comparée, Université Paris Cité): « Lisières, fissures, porosités : l’espace intime et politique d’Anna Milani »

12h20 : Discussion

Témoignages politiques

14h30 Ilaria Moretti, (Docteure en philosophie, chargée d’enseignements à l’Université de Lyon III) : « Anna et l’(a)utre. Storia di Anna Drei : une méta-autobiographie anarchique ? »

14h55 Loïse Lelevé (Maîtresse de Conférence en littérature comparée, Université Paris Nanterre) : « »Testimoniare direttamente questa piccola storia di ordinaria militanza » : parole singulière, mémoire collective et engagement politique dans Di Concetta e le sue donne de Maria Attanasio »

15h20 Simona Crippa (Docteure en Littérature française, co-rédactrice en chef de la revue Collateral), « De l’intime au politique : que disent aujourd’hui les écritures testimoniales des femmes en France ? »

15h45 Discussion

16h30 – 17h clôture du colloque.