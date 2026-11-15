Écologie et subjectivité. Écritures de l’interdépendance

Séminaire en ligne organisé par Alexandre Gefen et Chiara Mengozzi : cinq séances sur Zoom, de décembre 2026 à juin 2027, à 18 h (heure de Paris), sans inscription préalable.

Lien Zoom : https://cesnet.zoom.us/j/9421464794

Programme

Jeudi 17 décembre 2026, 18 h : Jean-Christophe Cavallin , « Ma Gourou et son disciple. Peut-on se peindre d’après nature ? »

, « Ma Gourou et son disciple. Peut-on se peindre d’après nature ? » Jeudi 11 février 2027, 18 h : Céline Minard , rencontre et discussion sur son œuvre

, rencontre et discussion sur son œuvre Jeudi 18 mars 2027, 18 h : Claudie Hunzinger , rencontre et discussion sur son œuvre

, rencontre et discussion sur son œuvre Vendredi 30 avril 2027, 18 h : Marielle Macé , « Il pleut, qui pleut ? »

, « Il pleut, qui pleut ? » Jeudi 3 juin 2027, 18 h : Claire Dutrait, « Entre le sujet moderne et le monde en crise, raconter la discordance sans la figer » (titre provisoire)

Le séminaire sera suivi d’un colloque les 28-29 juin 2027 en Sorbonne (salle F007, escalier C deuxième étage), en collaboration avec Alison James. Les propositions (titre, résumé de 300 mots environ et notice bio-bibliographique de 100 mots environ) sont à envoyer à alexandre.gefen@gmail.com, chiara.mengozzi@gmail.com et asj@uchicago.edu pour le 15 janvier 2027, réponse au 30 janvier 2027. Appel à contributions : https://www.fabula.org/actualites/137863/ecologie-et-subjectivite-ecritures-de-l-interdependance-paris-sorbonne.html

Le séminaire et le colloque s’inscrivent dans la suite des travaux de Clélie Millner : la journée d’études « Écologie à la première personne » (Institut catholique de Paris, 5 juin 2025), le dossier « Écrire et le moi et le monde : perspectives éthiques et politiques du récit de vie », coordonné avec Delphine Louis-Dimitrov (Raison publique, 2024), et l’ouvrage Écologie à la première personne (Clélie Millner dir., Éditions universitaires de Dijon).

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Argumentaire

Le séminaire « Prosopopées. Quand le monde parle » interrogeait les voix que la littérature contemporaine prête aux vivants, aux bêtes et aux fleuves. Ce nouveau cycle retourne la question : que devient le je lorsque le monde parle ? Paul de Man voyait dans la prosopopée la figure même de l’autobiographie, celle qui donne voix et visage à un absent qui n’est autre que soi. Notre hypothèse est que l’écriture écologique déplace cette figure : se raconter, ce n’est plus seulement se donner un visage par l’anamnèse, c’est le construire dans le monde et parmi les vivants. Autrement dit : faire l’épreuve de ce qui, dans ces relations, échappe à la maîtrise du sujet. Il s’agit ainsi d’examiner quelles relations deviennent constitutives du récit de soi, mais aussi lesquelles restent dans l’ombre et comment leur prise en compte transforme l’écriture.

La question a une histoire dont Rousseau constitue un jalon majeur puisque les Confessions et les Rêveries du promeneur solitaire inventent d’un même geste l’autobiographie moderne et le sentiment moderne de la nature. Sur l’île de Saint-Pierre, le rêveur de la Cinquième Promenade découvre un sentiment de l’existence où l’on « se suffit à soi-même comme Dieu », une discipline de l’attention pourrait-on déjà dire, soustraite à l’utilité. Mais cette nature est un refuge hors de la société et un miroir car elle rend le moi à lui-même, à Rousseau elle ne résiste pas, elle ne répond pas. Les récits de soi écologiques du XXIe siècle prolongent-ils ce dispositif, ou rompent-ils avec lui ? Il existe des continuités, si l’on considère la retraite, la marche, la cabane, l’ascèse de l’attention, que reconduisent Sylvain Tesson dans une version misanthrope et aphoristique (Dans les forêts de Sibérie) et à côté de lui tout un nature writing de la simplicité. Mais aussi des différences, si l’on observe que dans bien d’autres textes la nature ne peut plus être pensée comme un dehors de l’histoire : abîmée, elle n’offre plus nécessairement d’asile, et reconnue dans son agentivité, elle n’est plus un décor, elle est un actant à part entière. Réfutant l’insularité du promeneur solitaire et son surplomb contemplatif, nombre de textes opposent le constat spinoziste que l’homme n’est pas un empire dans un empire - et ils en prennent le risque.

Cette rupture affecte aussi les correspondances entre le sujet et le monde et les complexifie. Pensons aux topoï atmosphériques et saisonniers car la douceur d’une journée d’hiver ou une floraison précoce peuvent susciter un plaisir aussitôt troublé par l’inquiétude, lorsque nous craignons d’y reconnaître les effets du dérèglement climatique. Le miroir se complique encore d’une autre manière : dans les phénomènes naturels sur lesquels il/elle projette ses affects, le sujet peut aussi reconnaître les effets de modes de vie et de systèmes de production auxquels il participe, et faire de ces échos des lieux d’alerte et non de délectation. Une tempête peut ainsi être une alerte en rappelant à son spectateur son implication dans les activités humaines qui modifient le climat. Au-dessus de la relation métaphorique se découvre donc une implication matérielle et collective car le sujet se trouve affecté par les transformations de son environnement et impliqué dans leur production, mais sans maîtriser néanmoins les effets de son action individuelle. Ce déplacement transforme les possibilités du récit de soi autant que notre manière de relire les images héritées de la tradition.

Les récits écologiques à la première personne peuvent faire du je un « sujet poreux », attentif aux interdépendances structurelles entre le biologique, le social et le politique, et du vivant un « partenaire de co-écriture » (Chiara Mengozzi, Diana Mistreanu et Andrei Lazar [dir.], « Autothéorie, autosociographie et écritures du vivant dans les littératures romanes contemporaines », numéro thématique en préparation pour Revue Romane). L’autothéorie (Lauren Fournier) et l’autosociobiographie ouvrent ainsi une réflexion sur ce que David Herman nomme des « récits de soi par-delà l’humain », des entangled selves où le soi se constitue dans la relation. Mais cette porosité ne désigne pas seulement une disponibilité heureuse au monde : elle engage aussi l’exposition, la vulnérabilité et les relations advenues brusquement et non choisies. Croire aux fauves de Nastassja Martin en donne une scène particulièrement forte : blessée par un ours au Kamtchatka, l’anthropologue ne raconte ni une épreuve surmontée ni une identité restaurée, mais une identité altérée, hybride, que les Évènes nomment miedka. Lorsqu’elle écrit « c’est du paysage que je veux sortir », elle congédie le dispositif rousseauiste : le récit de soi cesse d’être un retour sur soi face à la nature pour devenir le compte rendu d’une frontière franchie qui rend dérisoire la quête des paysages. On rapprochera ce texte de « Being Prey » de Val Plumwood, où le décentrement prend la forme d’une découverte de soi comme proie : non plus seulement un sujet qui regarde le vivant, mais un corps susceptible de nourrir un autre animal. Appartenir au vivant ne signifie pas forcément entrer dans une réciprocité, recueillir une parole et partager des intérêts, même s’il ne faut pas transformer la violence en condition privilégiée de la connaissance, l’animal en maître d’une initiation humaine, ni substituer au mythe d’une nature bienveillante celui d’une nature hostile.

Comment raconter une rencontre qui transforme le sujet sans réduire l’animal au rôle d’un instrument de sa transformation ? La question dans les corpus contemporains est ainsi souvent politique car la reconnaissance d’une vulnérabilité partagée ne saurait effacer les inégalités d’exposition aux dégradations environnementales ni les différences de responsabilité dans leur production. L’articulation entre autothéorie et autosociobiographie invite à maintenir ensemble les dimensions biologiques, sociales et politiques du sujet : qui peut choisir le retrait, qui au contraire subit l’exposition ? Quelles conditions matérielles et économiques rendent ces expériences possibles ?

Ce qui nous retient dans ce projet n’est pas seulement une sensibilité nouvelle, mais l’invention de formes. Ces livres ne se laissent ranger ni dans l’autobiographie, ni dans l’essai, ni dans le nature writing : ils fabriquent leurs propres modes de discours, où la pensée ne se sépare pas de l’expérience qui l’a rendue nécessaire. Carnets de terrain devenus récit de métamorphose chez Nastassja Martin, pistage tenu pour un art de raconter chez Baptiste Morizot (Manières d’être vivant), poème-essai chez Marielle Macé (Une pluie d’oiseaux), fabulation savante chez Vinciane Despret : autant d’écritures fortement subjectives, qui assument d’être affectées et d’affecter. L’œuvre de Jean-Christophe Cavallin en est peut-être le cas le plus saisissant. Théoricien de l’écopoétique, il écrit dans Valet noir et Nature, berce-le une théorie du récit à la première personne, par montage de fragments où le mythe, le savoir, la mémoire et le deuil se répondent, et où l’argument se laisse traverser par la perte. Tous ces livres puissants se lisent autant comme des thèses sur le vivant que comme des manières de vivre mises à l’épreuve de l’écriture.

La formule « partenaire de co-écriture » demande ainsi à être interrogée. Les travaux sur l’écobiographie (Jessica White), la phytographie (John Charles Ryan) et les poétiques éthologiques (Stuart Cooke) invitent à examiner comment raconter sa vie suppose de raconter d’autres vies, mais aussi de laisser leurs rythmes, leurs traces et leurs résistances infléchir la composition. À quelles conditions la relation au vivant transforme-t-elle les procédures d’écriture, plutôt que son seul contenu ? Ni l’hybridité formelle ni la reconnaissance d’une agentivité non humaine ne garantissent à elles seules ce décentrement.

Le corpus est considérable dans la littérature contemporaine : on y trouve des cohabitations au long cours, qui ne se réduisent pas à l’épiphanie fugace de la rencontre animale (Sophie Milcent-Lawson) : les affûts et les bêtes recueillies de Claudie Hunzinger, de Bambois, la vie verte à Un chien à ma table, le chien de Cédric Sapin-Defour, l’ours de Clara Arnaud, Les Habitantes de Pauline Peyrade. S’y ajoutent des manières d’habiter, de Nos cabanes de Marielle Macé à Encabanée de Gabrielle Filteau-Chiba ou au Sanglier de Dominique Rameau. Viennent ensuite les enquêtes où le je inscrit sa trajectoire dans l’histoire d’un milieu, comme celles que Matthieu Duperrex et Fanny Taillandier consacrent aux deltas. Les deuils, enfin, nouent la perte intime à la catastrophe (Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle). On y joindra les attachements que décrit Charles Stépanoff, la relation au vivant antillais chez Patrick Chamoiseau, et l’existentialisme écologique que Corine Pelluchon adosse à la mer comme milieu « désanthropomorphisé ». On distinguera au moins les récits autobiographiques, les essais personnellement situés et les fictions qui expérimentent des subjectivités écologiques dont les régimes d’énonciation et les engagements référentiels ne sont pas équivalents.

La question des formes engage aussi celle des temporalités. Comment raconter une vie singulière lorsque son histoire est inséparable de transformations environnementales et historiques qui excèdent l’expérience individuelle ? Tony Hughes-d’Aeth montre, à partir de plusieurs récits d’enfance situés dans les régions agricoles coloniales d’Australie et du Canada, comment la mémoire personnelle peut devenir le lieu d’une confrontation avec l’histoire écologique et politique d’un territoire. Le monde familier de l’enfance se révèle ainsi profondément marqué par la destruction des milieux et la dépossession des populations autochtones. L’écart entre le je qui a vécu et le je qui raconte ne relève plus seulement du travail ordinaire de la mémoire : il engage une relecture de sa propre histoire à la lumière de processus dont le sujet n’avait pas nécessairement conscience et auxquels il était pourtant lié.

Reste à se garder de la célébration. Nos sociétés exigent de chacun qu’il se raconte, et qu’il produise un je cohérent, singulier et mémorable ; le récit de soi y est à la fois ressource et prison. Le récit écologique offre-t-il une issue à cette enclosure narrative, en proposant un moi relationnel, délivré de la fatigue d’être soi et de l’obligation de réussir sa vie ? Ou fournit-il un nouveau script, avec ses conventions déjà reconnaissables (la conversion, la bifurcation, la retraite, la guérison par le vivant) et sa propre norme d’authenticité ? Lorsque le vivant devient ce qui console, guérit ou réoriente une existence, il risque de n’être qu’une ressource de plus au service du moi : on se demandera à quelles conditions le récit de soi cesse de se servir de la nature pour s’en rendre comptable. On s’intéressera donc aussi aux récits qui ne débouchent ni sur une conversion exemplaire ni sur une réconciliation, mais maintiennent ouvertes les contradictions entre attachement, dépendance et complicité.

Quatre questions organiseront notre recherche. Généalogique : que doivent ces écritures à Rousseau, à Thoreau, au récit de retraite, et comment déplacent-elles les dispositifs de contemplation et de correspondance entre soi et nature ? Formelle : quels genres et quels modes de discours s’inventent ici, et que deviennent le pacte autobiographique, le nom propre, la chronologie d’une vie quand le sujet est plusieurs et que les temporalités excèdent son expérience ? Éthique : comment dire je avec le vivant sans ventriloquie ni fusion, en préservant l’opacité de l’autre (Glissant, Alloa) et sans effacer les conflits ni les asymétries de la relation? Critique : émancipation du récit de soi, ou nouvelle injonction ? Comment raconter ses dépendances sans transformer le vivant en instrument de réalisation personnelle, ni la conscience écologique en récit d’innocence retrouvée ?

Illustration : Pierre Huyghe, Untilled (Liegender Frauenakt), © Pierre Huyghe.