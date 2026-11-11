Marie Joqueviel-Bourjea, Pauline Jankowski (dir.), Santiago H. Amigorena : une écriture-monde

Cet ouvrage collectif interroge ce que fait le monde à l’œuvre transnationale de l’écrivain contemporain Santiago H. Amigorena et, réciproquement, analyse ce que l’œuvre elle-même fait d’un monde qui ne laisse pas de l’interroger. Les études ici rassemblées regardent ainsi la façon dont les espaces littéraires, cinématographiques et plus largement artistiques que dépl(o)ient les fictions amigoréniennes prennent en charge un double mouvement de dé- et de reterritorialisation : double déterritorialisation originaire (l’Argentine, l’Uruguay), d’un côté ; de l’autre, double reterritorialisation promise par l’île de Patmos, mais surtout par l’écriture du Dernier texte, projet de toute une vie assumant à sa façon – prosaïque, autoencyclopédique, mais aussi musaïque dans la langue seconde devenue l’élue – l’impossible héritage du Livre mallarméen. Car, de même qu’il est impossible de revenir en arrière, de combler la faille (autrement dit de rebrousser l’Océan), la seule façon d’habiter, pour Santiago H. Amigorena, sera de se tenir « en avant », à l’horizon d’une île dont les Écritures nous disent qu’elle est la dernière. Car ce n’est qu’après les « derniers mots » que recommencera le monde.

—

Professeure en littérature française contemporaine et en esthétique à l’Université de Montpellier Paul-Valéry, Marie Joqueviel-Bourjea est responsable au laboratoire RIRRA21 du programme transversal « Recherche en création – Recherches transdisciplinaires en poïétique : méthodologies, enjeux & savoirs inhérents aux processus créatifs ». Spécialiste de poésie, elle interroge plus largement les écritures d’aujourd’hui dans une perspective à la fois poétique et poïétique. Elle est responsable du Diplôme Universitaire à l’Animation d’Ateliers d’Écriture de l’UMPV (DUAAE) et dirige la collection « Recherche&Création » des éditions Hermann. Elle publie par ailleurs des livres de poésie.