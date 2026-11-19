Le 27 novembre 1995, Pierre Bourdieu est invité à prononcer une conférence exceptionnelle par l’École des hautes études commerciales (HEC) de Paris. Le sociologue, alors à l’apogée de sa carrière, profite de cette tribune pour reprendre certains de ses concepts fondamentaux et pour livrer un plaidoyer en faveur d’une sociologie au service de la démocratie. Le texte de cette conférence sur Sociologie et démocratie avait été donné à lire dans un volume paru aux P.U. de Lyon en 2023, accompagné de deux essais de J. Siméant-Germanos et M. Quijoux sur l'engagement du sociologue. Le volume est désormais accessible en ligne sur OpenEdition via Fabula.