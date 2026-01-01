Manuela Martini, Corinne Rostaing (dir.), Comment penser le genre en 50 mots ?

Comment penser le genre collectivement ? Parmi les réponses possibles, l’approche pluridisciplinaire semble la plus fructueuse. Les notions, les théories, les débats, les évolutions dont cet ouvrage rend compte sont ainsi nourris des échanges entre les sciences sociales, les humanités, le droit, les arts, l’informatique et les sciences de la communication. À travers 50 notices, rédigées par au moins deux personnes issues de disciplines différentes, cette synthèse inédite entend aborder les thèmes qui traversent le genre, de #MeToo à woke, en passant par charge mentale et intersectionnalité. Chaque notice est portée par une écriture fluide et rigoureuse et accompagnée des références essentielles sur le sujet. Motivé par la volonté de diffuser la recherche en sciences humaines et sociales vers le plus grand nombre, cet ouvrage permet à toutes et à tous de découvrir les enjeux liés au concept de genre, ainsi que leur complexité.

Sommaire

Manuela Martini et Corinne Rostaing

Avant-propos

Manuela Martini et Corinne Rostaing

Introduction

Penser le genre en 50 mots ?

Les défis d’un exercice collectif

Débats théoriques et concepts

Travail, économie et rapports sociaux

Corps, sexualités et identités

Violences, militantismes et transformations sociales

Index des notices

Liste des contributeurs et contributrices