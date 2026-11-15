"Se moquer de la philosophie", séminaire de Bruno Clément (en ligne)

La prochaine séance du séminaire « Se moquer de la philosophie » se tiendra le mercredi 18 novembre de 18h à 20h, uniquement en visio.

Pour assister à cette quatrième séance et pour y participer, activer le lien: https://visio.numerique.gouv.fr/kkh-fekz-oyh (pour participer par téléphone, composez le +33 9 79 94 06 78 et saisissez ce code : 502 649 7090#)

La plupart des textes qui seront lus lors de cette séance ont été distribués mais vous pouvez les obtenir en les demandant à Bruno Clément (bpe.cllement@gmail.com).

Ce sont principalement des textes de Bossuet, Pascal, Platon (Gorgias), Pic de la Mirandole, Levinas.

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« Le séminaire s’intitule cette année Se moquer de la philosophie. J’emprunte ce titre à Blaise Pascal, qui fut jadis l’objet d’un séminaire que j’ai tenu au Collège international de philosophie.

Pascal dit exactement: »Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher ». Et il va jusqu’à dire que Platon, Aristote, qu’on aurait tort de se représenter comme des gens austères ou ennuyeux, ont proposé leurs théories, fait leurs propositions, comme en se jouant, comme en souriant.

Nous examinerons donc à la fois l’arrière-pays pascalien, celui qui permet que s’énonce un paradoxe comme celui-ci, mais aussi les textes de Nietzsche, qui aimait tant se moquer – et de tous! – de Kant, qui fustige en les ridiculisant ceux qui ayant adopté un « ton grand seigneur » en philosophie pensent pouvoir prétendre l’avoir réformée, de Kierkegaard, qui a multiplié à plaisir et à l’infini les modes de sa moquerie, de Hobbes, si sévère avec Descartes, de Voltaire, lecteur désopilant de Leibniz – et de bien d’autres.

Mais « Se moquer de la philosphie », ce n’est évidemment pas l’affaire des seuls philosophes! Viendront aussi nous visiter toutes les écrivaines, tous les écrivains dont l’œuvre peut être, à un titre ou à un autre, mise en relation, même indirecte, même lointaine, avec la philosophie. Beckett est le premir nom qui vient à l’esprit (disons, au mien), mais Sarraute, mais Camus, mais de Staël, mais Bernhard, et bien d’autres seront aussi à nos côtés.