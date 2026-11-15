"Ce que mangent les dieux", par Carlo Ossola (legrandcontinent.eu)

Des hécatombes aux crépinettes de la Saint-Martin, l’un des grands humanistes européens raconte l’histoire des nourritures sacrées, où la cuisine devient l’art de retrouver les « tendres âmes » des choses.

« Même si l’homme contemporain a réduit les exigences des dieux – il n’y a plus, en effet, les « hécatombes » dont Hiéron II nous a laissé un autel impressionnant à Syracuse –, les mets des dieux existent toujours. Et pourtant, nous les savourons quelquefois sans même savoir que ces nourritures étaient faites pour nous mettre en contact avec les êtres supérieurs. Elles le permettaient notamment lorsqu’elles étaient consommées durant les fêtes qui leur étaient dédiées.

Les préparations culinaires conservent un rituel précis, presque une liturgie. D’une génération à l’autre, les recettes sont transmises comme un livre d’heures. Cette dimension symbolique est fondamentale. L’idée de réduire la nourriture à une sorte de réponse au besoin de manger – s’agissant surtout du dimanche, des jours fériés et des repas en famille – est une profanation qui confirme du reste, ex negativo, le caractère sacré de la fête.

Quels sont donc les aliments les plus précieux des dieux, arrivés jusqu’à nous ? La mythologie nous confirme que Amalthée, déesse nourrice des dieux, leur offre le Nectar et l’Ambroisie. La première est une boisson qui unit le vin et le miel, selon la vulgate de la tradition, à partir d’Homère. La seconde est un aliment et un onguent, semblable à « une huile divine, fleurant la rose ». D’autres savants pensent que l’ambroisie était de la « graisse liquéfiable (moelle et gras), avec comme alternative la sève végétale qui est son analogue, l’huile d’olive. » […]

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