"Qui n'a plus peur de Virginia Woolf ?", par Nicolas Gary (Actualitte.com)

"Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?"

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