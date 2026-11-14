Intime, vécu, pensé, partagé : le réel dans la littérature. 18e journée d'étude de l'AECSEL-UQAM (Montréal)

L’Association étudiante des cycles supérieurs en études littéraires de l’UQAM vous invite à soumettre une proposition de communication sous le thème « Intime, vécu, pensé, partagé : le réel dans la littérature » dans le cadre de sa 18e édition annuelle qui aura lieu le 4 mai 2027, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Intime, vécu, pensé, partagé : le réel dans la littérature

18e journée d’étude de l’AECSEL – 4 mai 2027

La littérature se frotte à un objet de taille : la réalité. Si elle investit par le langage des vécus souvent étrangers à l’écrivain·e, des expériences abstraites ou des savoirs spécifiques qu’elle doit relayer, il n’en demeure pas moins qu’en écrivant le réel, en s’y référant, en le représentant, elle participe d’une mise en commun. En traitant non seulement du vécu, mais aussi de la manière dont nous vivons avec ce vécu, elle prend part à une intense délibération avec les champs d’expériences qui constituent la réalité (Blanckeman, 2010). Elle en manifeste le partage.

De la nécessité de reconnaître sa situation dans le monde tout en prenant position à l’égard de celui-ci résulte dans les faits une friction entre l’écriture et le réel. On ne peut éviter une confrontation certaine : entre soi et l’autre, entre l’intime et le collectif, entre le subjectif et l’objectif. Précipitée dans l’écriture, la littérature serait le résultat de cette expérience. Elle permettrait d’en faire sens, de la partager, de la transformer et de la problématiser. La littérature manifesterait ainsi, au plus haut degré, l’existence d’un réel partagé, partageable.

Pourtant, il lui arrive d’échafauder des univers alternatifs qui ne sont possibles que grâce aux artifices qu’elle conçoit. On sait que l’imagination et la fiction, souvent catégorisées comme appartenant au registre de l’immatériel – voire du non-existant – n’occupent pas moins une place prépondérante dans notre vie quotidienne (Murzilli, 2023). On sait aussi que l’écriture advient le plus souvent dans la solitude et dans la rêverie et que ses productions sont parfois impossibles à raccorder, sinon métaphoriquement, à la réalité commune. Dans ces conditions, comment les écrivain·es font-iels pour maintenir l’équilibre entre ces deux dimensions interdépendantes : le vécu subjectif et la réalité commune ? Quelles sont les dimensions éthiques et politiques de cette conciliation ?

Une foule de pratiques littéraires, comme l’autofiction, l’écriture documentaire ou l’autobiographie, tentent de tenir compte de certains critères de « vérité » visant un accord avec le réel. Mais lorsqu’on se penche attentivement sur les textes, on constate une multitude de procédés participant à la création de versions du monde tout aussi en écart avec ce dernier que les versions affirmées comme fictives, et troublant le caractère d’objectivité et d’authenticité d’un texte (Goodman, 1978). Par ailleurs, les écritures de soi, malgré leur part de fiction, nous enseignent que les pratiques littéraires de réappropriation d’événements vécus peuvent former un espace privilégié pour témoigner de violences et d’injustices bien réelles, notamment par la dénonciation ou la « littérature de combat » (Lafontaine, 2022).

Les questions éthiques et politiques que la littérature soulève apparaissent sous cet angle intimement liées aux rapports entre imaginaire personnel et réalité partagée. La fiction peut permettre d’exprimer une expérience au plus juste, ou encore offrir une forme de protection aux écrivain·es face aux enjeux judiciaires pouvant découler de leurs prises de parole. Elle peut également perturber la réalité, en proposer une version alternative, voire tronquée. À cet égard, on peut considérer que les enjeux éthiques sont proportionnels à la centralité (et à la vulnérabilité) de la figure impliquée dans le processus d’écriture, ainsi qu’à l’intimité et à l’interdépendance entre l’écrivain·e et le sujet traité (Couser, 2004). L’éthique ne concernerait donc pas uniquement les intentions des auteur·trices ni les objectifs de leurs démarches. Que nous disent les choix narratifs et formels par lesquels la réalité de l’expérience du monde s’inscrit et se transforme dans les œuvres ?

Dans certains cas, l’expérience partagée du monde paraît carrément échapper aux capacités de la littérature. L’indicible, l’irreprésentable, l’insignifiant sont autant d’enjeux qui placent l’écrivain·e devant une impasse, l’obligeant parfois à s’éloigner radicalement des formes habituelles de langage. Qu’advient-il de la réalité lorsque la littérature qui en rend compte n’a d’autre choix que de prendre une forme inédite ?

On le voit, cette labilité de la frontière entre l’expérience de la littérature et l’expérience du réel pose de vives questions à la théorie littéraire. Elle s’avère aussi particulièrement apte à donner vie à une réalité nouvelle. Nos émotions, nos ressentis, nos histoires, nos regards sur le monde et sur nous-mêmes ne sont-ils pas toute la réalité, condensée en puissance, attendant l’acte d’une mise en commun par l’écriture pour prendre sens et se donner naissance ?

L’intuition nous dit qu’on ne pourra jamais en arriver à définir de manière satisfaisante la réalité – sinon en acte. Pour sa dix-huitième journée d’étude annuelle qui aura lieu le 4 mai 2027, l’AECSEL vous invite donc à venir prendre part à cette expérience de mise en commun, de partage et de création qui seule peut aspirer au titre de réalité. Qui sait si, en parlant de littérature, on ne parle pas, en fait, de quelque chose de bien plus grand ?

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Les propositions de communication peuvent prendre plusieurs formes et s’engager dans des voies diverses – pratiques, théories, artistiques, etc. D’une longueur de 250 mots, les soumissions doivent être accompagnées d’une courte notice biobibliographique mentionnant votre université d’attache, vos champs d’intérêts et vos publications (le cas échéant). Veuillez les acheminer à aecsel.uqam@gmail.com avant le 18 janvier 2027. Merci d’indiquer en objet de votre envoi votre nom et prénom ainsi que le titre de votre proposition de communication d’une durée de 15-20 minutes.

Le tout sera anonymisé en amont du processus de sélection.