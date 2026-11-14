Traces de la migration : mémoires, corps et matérialités dans les littératures et cultures francophones (en ligne)

Rencontre en ligne, à l'initiative de Pooja Booluck-Miller (Université du Nouveau-Brunswick, pb.miller@unb.ca) et Liza Bolen (Université du Nouveau-Brunswick, liza.bolen@unb.ca)

Les études migratoires ont largement montré que le déplacement ne saurait être réduit au seul passage d’un espace à un autre. Il engage des rapports complexes au territoire, à la mémoire, au corps, à la langue et à l’appartenance. Les travaux d’Édouard Glissant sur la Relation, comme ceux d’Avtar Brah sur la diaspora, la frontière et le diaspora space, invitent notamment à penser les identités migrantes à partir des circulations, des ruptures et des recompositions qui les traversent.

Cet atelier propose d’examiner les traces laissées par la migration dans les littératures et cultures francophones. Il s’intéressera aux formes par lesquelles le déplacement persiste au-delà de l’événement migratoire lui-même : mémoire individuelle ou collective, transmission intergénérationnelle, trauma, pratiques culturelles, langue, objets, gestes, sensations ou formes d’habiter.

Une attention particulière pourra être portée aux héritages de déplacements historiques — esclavage, engagisme, colonisation, exil, migrations forcées ou économiques — ainsi qu’à leurs prolongements dans les récits contemporains. Il s’agira d’interroger la manière dont ces expériences se transmettent, se transforment ou se taisent d’une génération à l’autre, et comment elles reconfigurent les rapports au passé, au lieu d’origine, au pays d’accueil et au retour.

Le corps constitue également un lieu privilégié de ces inscriptions. Les récits migratoires mettent souvent en scène des expériences de violence, de perte, de vulnérabilité ou de déracinement, mais aussi des pratiques de réappropriation et de reconstruction. Les dimensions matérielles et sensorielles du déplacement, telles que la nourriture, les objets, les photographies, les vêtements, les odeurs, les sons, les paysages ou les pratiques domestiques, peuvent à leur tour devenir des vecteurs de mémoire et d’appartenance.

L’atelier entend ainsi réunir des contributions portant sur une diversité d’espaces francophones, notamment en Afrique, dans les Caraïbes, dans l’océan Indien, en Europe et dans les Amériques. Les approches comparatistes et transnationales sont particulièrement bienvenues. Les corpus pourront être littéraires, cinématographiques, graphiques, autobiographiques ou plus largement culturels.

Les propositions pourront notamment porter sur :

· mémoire, oubli et transmission intergénérationnelle ;

· trauma, violence et déplacements forcés ;

· esclavage, engagisme et héritages coloniaux ;

· corps migrant et mémoire corporelle ;

· diaspora, exil et circulation transnationale ;

· départ, arrivée et retour ;

· langue, accent et transmission linguistique ;

· objets, archives et photographies ;

· nourriture, cuisine et pratiques alimentaires ;

· sensations, odeurs, sons et paysages ;

· maison, espace domestique et formes du chez-soi ;

· migration, genre, race, classe et génération ;

· hospitalité, communauté et appartenance ;

· représentations littéraires et culturelles de la mobilité.

Cet atelier cherchera ainsi à penser la migration à partir de ses persistances : ce qui demeure, se transmet, se transforme ou refait surface après le déplacement.

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Bibliographie

Ahmed, Sara. Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality. Routledge, 2000.

Brah, Avtar. Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. Routledge, 1996.

Glissant, Édouard. Poétique de la Relation. Gallimard, 1990.

Hall, Stuart. « Cultural Identity and Diaspora ». Identity: Community, Culture, Difference, dir. Jonathan Rutherford, Lawrence & Wishart, 1990, p. 222-237.

Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. Columbia University Press, 2012.