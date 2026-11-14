Lire la Palestine, journée 4 : Exils palestiniens : circulations poétiques, mémoires filmiques et réseaux de solidarité (Bordeaux)

Lire la Palestine, journée 4 :

Exils palestiniens : circulations poétiques, mémoires filmiques et réseaux de solidarité.

Université Bordeaux Montaigne

Organisation et contact:

Eve de Dampierre-Noiray et Marguerite Vappereau

Après trois journées organisées sous la forme d’ateliers, Lire la Palestine #4 constitue le quatrième événement scientifique et pédagogique consacré aux œuvres, aux récits et aux images qui permettent de penser l’histoire et le présent palestiniens. Cette nouvelle journée propose de croiser deux perspectives : une réflexion sur les expériences de l’exil et du refuge, à travers la circulation de la poésie arabe et palestinienne et les représentations des réfugié·es ; une exploration du cinéma de la révolution palestinienne, de ses réseaux de solidarité avec la France et de la mémoire de ses images. La journée associera conférences, table ronde, lectures de poèmes, master class autour d’un projet de remontage d’archives et projection du film collectif L’Olivier (1976).

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