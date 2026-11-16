Avec Formes d'émois, questions d'éthique (Minuit), Georges Didi-Huberman achève la trilogie des Faits d'affects. Le premier volume, Brouillards de peines et de désirs, explorait les affects qui égarent. Le deuxième, La Fabrique des émotions disjointes, celles que l'on fabrique et qui s'opposent. Le troisième parcourt une pléiade d'affects en apparence hétérogènes ayant pour point commun de "faire tourbillonner ou déferler des turbulences" et de manifester "l’énergie du désir" : l'enfant qui entrelace quelques spirales pour figurer le cosmos, Aby Warburg et ses « formes du pathos », Wilfred Bion à l'écoute des « turbulences émotionnelles », le demi-ton inattendu de Rameau, Goya qui parvient à « commouvoir l'air », Perec, qui fait « émotion d'une simple "motion du e" » pour "dialectiser la disparition et la revenance, replier l’une sur l’autre, comprendre l’une par l’autre" ou encore Paul Celan conservant dans son bureau des morceaux d'écorce de platane, manière de réfléchir au témoignage. En proposant de "jouer, jongler, distribuer d’autres cartes, faire sauter la banque, tenter des martingales, jeter les dés, établir des relations" en s'intéressant aux émotions que le corps interdit de simplifier, aux ambivalences qui font que la distance n'est pas nécessairement l'ennemi de l'affect, Georges Didi-Huberman accomplit un geste épistémologique et politique : revenant sur l'éthique de Levinas et l'épaisseur des émotions humaines, il en refuse la naturalisation scientitique, recusant les "maîtres à penser arborent une blouse blanche, celle du médecin-chef ou du savant" et en particulier les interprétations cognitivistes d'Antonio Damasio, pourtant à la mode dans les études culturelles ; au contraire, "il en est des émotions comme de tous les symptômes qui défient, depuis toujours, notre savoir du corps humain" et "la culture humaine, médium par excellence des émotions, n’est pas une cerise sur le gâteau de la science biologique". Mieux vaut lire les émotions par leurs formes plutôt que par leur intensité, comme y invitait déjà, sur un autre registre, la « critique des larmes » de Florence Fix : les « nouvelles relations critiques » interrogées par Frédéric Martin-Achard, ou la manière de repenser l'affect « par mots » et « par gestes » recensée dans Acta fabula, trouvent ici un interlocuteur.

Photographie : morceaux d'écorce de platane conservés par Paul Celan.